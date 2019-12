Agfa-topman Reinaudo: 'Geen grote herstructurering nodig'...

CEO Christian Reinaudo verwacht niet dat de Italiaanse overnemer Dedalus zwaar zal snoeien in Frankrijk, waar Agfa een sterke positie heeft.

Agfa-Gevaert maakte maandag voorbeurs bekend dat het exclusief onderhandelt met het Italiaanse Dedalus over de verkoop van zijn kroonjuweel Hospital Information Systems. Topman Christian Reinaudo geeft tekst en uitleg bij de deal.

Wie was er naast Dedalus nog in de running?

Christian Reinaudo: 'Het is geen verrassing dat het tussen CompuGroup en Dedalus ging. Beide willen de pan-Europese leider worden in IT voor ziekenhuizen. De verkoop van onze activiteiten met een sterke positie in Frankrijk en Duitsland was dan ook een belangrijke deal om te sluiten.'

Heeft Dedalus met 975 miljoen euro (ondernemingswaarde) het hoogste bod uitgebracht?

Reinaudo: 'De biedingen in de tweede ronde lagen in dezelfde lijn. Maar rekening houdend met de algemene voorwaarden, de snelheid van uitvoering en de risico's bracht Dedalus het beste bod uit.'

Analisten rekenden maar op 500 miljoen euro.

Reinaudo: 'Daarom heb ik hen bij de derdekwartaalcijfers aangeraden hun berekeningen te herzien. Ze leefden nog te veel in het verleden.'

'Ik ben er fier op dat we de beheersoftware voor ziekenhuizen in tien jaar van verlieslatend naar een brutowinstmarge (ebitda) van 20 procent en meer hebben gekregen.'

Dedalus is net als de business die wordt verkocht actief in Frankrijk. Zal dat tot ontslagen leiden?

Reinaudo: 'Er is een mooie complementariteit tussen de activiteiten. Grote herstructureringen moeten niet gevreesd worden. In Frankrijk zullen wel wat aanpassingen gebeuren.'

Agfa neemt afscheid van zijn kroonjuweel. Is de rest van de groep, die minder rendabel is, sterk genoeg om te overleven en de pensioenlasten te dragen?

Reinaudo: 'We hebben drie jaar aan die strategie gewerkt, een groeistrategie. Voor onze drukplaten (offset), een business in crisis, sloten we een alliantie met de Chinese marktleider Lucky. Die samenwerking helpt offset de omzet te stabiliseren en de kosten te drukken. Daar kunnen we vier, vijf jaar op bouwen.'

'Daarnaast hebben we twee groeimotoren. Een chemische poot met inkten en grootformaatprinters (inkjet) en een beeldvormingsdivisie waarmee we inzetten op digitale radiografie en software om beelden te beheren en te delen in ziekenhuizen. We focussen daar op de VS, het VK, Italië, Canada en Australië. Ik heb er goede hoop op dat we de komende drie jaar sterk kunnen groeien en de rendabiliteit flink kunnen opkrikken.'

'En met de verkoop krijgen we nu wat cash om die groei te ondersteunen.'

Gaat u de overblijvende divisies versterken met overnames?

Reinaudo: 'De verkoop wordt in het tweede kwartaal van volgend jaar afgerond. De raad van bestuur heeft dus zes maanden om die vraag te beantwoorden.'

'Ik sluit overnames niet uit. Als er een mooie deal te doen is in de VS of het VK, moeten we daarnaar kijken. Maar het is geen prioriteit. In de IT-wereld worden dure multiples (waarmee een waardering van een bedrijf wordt bepaald, red.) betaald, ik ben geen fan van dure overnames. Je kan maar beter, zoals nu, aan de juiste kant zitten. (lacht) Ik ben van oordeel dat je beter een tandje bijsteekt in onderzoek en ontwikkeling om te versnellen.'

Mogen de aandeelhouders na meer dan tien jaar op een dividend rekenen?