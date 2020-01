Agfa verkoopt deel healthcare-divisie voor 975 miljoen

Na twee maanden onderhandelen hebben Agfa en het Italiaanse Dedalus Holding een akkoord bereikt over de verkoop van een deel van de activiteiten van Healthcare IT.

De deal waardeert de activiteiten van Agfa op 975 miljoen euro, een bedrag waar ook twee maanden geleden al sprake van was. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van het tweede kwartaal van 2020 af te ronden.

De verkoop betreft de activiteiten op het vlak van Healthcare Information Solutions en Integrated Care, alsook de Imaging IT-activiteiten voor zover deze activiteiten nauw ge├»ntegreerd zijn in Healthcare Information Solutions-activiteiten. Dit is vooral het geval in de DACH-regio, in Frankrijk en in Brazili├ź.