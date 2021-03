Agfa verwacht 'aanzienlijk herstel' in tweede jaarhelft

Het beter dan verwachte jaarrapport van Agfa is vooral te danken aan de drukplatendivisie (Offset). Agfa's grootste afdeling én grootste slachtoffer van de pandemie boekte in het vierde kwartaal 14 miljoen euro meer omzet dan verwacht.

Ook het verlies van Offset verrast positief: -1 miljoen versus de verwachte 8 miljoen euro. Over heel het jaar is er 22 miljoen euro verlies - waarvan 12 miljoen euro in het derde kwartaal.

Kostenbesparingen en de afbouw van de productiecapaciteit in lijn met de verminderde marktvraag naar drukplaten voor reclame en kranten werpen duidelijk al hun vruchten af. De fabrieken in Frankrijk en het VK worden gesloten.

Helft minder winst

De beter dan verwachte prestatie van Offset doet Agfa over heel het jaar over de lat springen. Al moet gezegd dat die laag lag omdat de beeldvormingsgroep in voorgaande kwartalen bloedrode resultaten had gerapporteerd.