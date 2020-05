Agfa verwacht 'aanzienlijke corona-impact' op grootste divisie

De Antwerpse beeldvormingsgroep waagt zich door Covid-19 nog niet aan prognoses voor 2020. Duidelijk is wel dat de drukplaten, de grootste divisie, flink onder druk komen te staan. De vraag van 1 miljard blijft ondertussen onbeantwoord.

Agfa-Gevaert houdt zijn vooruitzichten voor 2020 nog even op zak. Het valt nog niet te becijferen welk impact de coronacrisis zal hebben op zijn activiteiten. Topman Pascal Juéry vraagt nog enkele maanden geduld, tot de publicatie van de halfjaarcijfers.

Duidelijk is wel al dat de drukplatendivisie - die drukplaten en software levert aan drukkerijen - de komende kwartalen onder een 'aanzienlijke' druk zal staan door de coronacrisis. Dat komt bovenop het krimpscenario dat de industrie al jaren parten speelt.

64 miljoen Werkkapitaal Agfa bouwde zijn werkkapitaal in het eerste kwartaal met 64 miljoen euro af, van 26 naar 23 procent van de omzet.

Logisch dus dat CEO Juéry nog strenger gaat toezien op de kosten en het werkkapitaal. In dat laatste werd in de eerste drie maanden stevig de schaar gezet. Het werkkapitaal zakte met 64 miljoen euro tot 515 miljoen euro of van 26 naar 23 procent van de omzet.

De vraag van 1 miljard

Opvallend is dat het kwartaalrapport met geen woord rept over wat met de 975 miljoen euro uit de verkoop van Healthcare IT - aan het Italiaanse Dedalus - zal worden gedaan. Aandeelhouders snakken na tien jaar naar een dividend en ook de pensioenlasten van 1 miljard euro kunnen worden afgebouwd. Vraag is hoeveel Juéry op zak houdt om de crisis door te komen en eventueel in te spelen op overnamekansen.

Agfa zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 4,4 procent zakken tot 501 miljoen euro. De bedrijfswinst voor herstructureringen daalde met 11 procent van 20 naar 18 miljoen euro. Analisten hadden op meer omzet (507 miljoen), maar minder winst (14 miljoen) gerekend.

Agfa houdt deze ochtend een schriftelijke algemene vergadering. Vragen en antwoorden zullen op de website staan.

De Antwerpse beeldvormingsspecialist geeft dinsdagochtend een update over zijn jaarbegin. De algemene vergadering blijft door Covid-19 beperkt tot het schriftelijk beantwoorden van de vragen op de website.

Die beperkte AV is een streep door de blijde intrede van Pascal Juéry als CEO in Mortsel, en diens voorganger Christian Reinaudo als bestuurder.

Het is in het kwartaalrapport vooral uitkijken naar hoe hard Agfa AGFB0,00% lijdt onder de coronacrisis. De Healthcare IT-poot - wat er nog van rest na de verkoop aan het Italiaanse Dedalus - zou wel eens kunnen profiteren van de pandemie. Zo boekte sectorgenoot CompuGroup in het eerste kwartaal 5 omzetgroei door de versnelde digitalisering van de Duitse gezondheidszorg.

KBC Securities-analist Guy Sips verwacht dat Agfa's Healthcare IT in de eerste drie maanden zijn omzet zag stabiliseren. De andere activiteiten daarentegen, met de drukplaten en software voor drukkerijen op kop, kalfden verder af. Wat de totale omzet volgens de consensus met bijna 6 procent deed krimpen tot 501 miljoen euro.

De recurrente bedrijfswinst zien de analisten krimpen van 19 naar 14 miljoen euro. De bedrijfswinst ná herstructureringskosten zou op exact nul belanden en het nettoresultaat 12 miljoen euro onder nul.

Naast de corona-impact is het speuren naar een indicatie voor wat topman Juéry gaat aanvangen met het bijna miljard euro - 975 miljoen euro om precies te zijn - uit de verkoop van de Healthcare IT-tak, Agfa's kroonjuweel, aan Dedalus. Op hoeveel mogen de aandeelhouders, 10 jaar na het recentste dividend, rekenen? En in welke mate bouwt de Fransman de zware pensioenlast van 1 miljard euro af door ook de pensioenfondsen wat toe te stoppen?