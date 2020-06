Agfa voert inktproductie op en breidt uit

Agfa-Gevaert gaat inkjetinkt op waterbasis maken, een nieuw product dat het zelf ontwikkeld heeft. Dat wordt vooral gebruikt in de decosector: van meubelen tot laminaatvloeren en decorpapier. 'Om het hoofd te bieden aan de groeiende vraag investeert Agfa aanzienlijk in de uitbreiding van de productiecapaciteit', zegt woordvoerder Johan Jacobs.

Agfa integreert de productie van de nieuwe inkt in de al bestaande faciliteiten in Mortsel. Er komt dus geen nieuwe fabriek. Er wordt ook geen nieuw personeel aangeworven. De productiecapaciteit zou voldoende moeten zijn om de verwachte toename van het inktvolume in de komende vijf tot tien jaar te dekken.

Groeipijlers

'De afgelopen twintig jaar hebben we een platform voor inkjetinkten gebouwd dat wordt ingezet voor het hele productieproces, van de eerste testen tot inktproductie op volledige schaal. Onze inktverkoop is jaar na jaar gestaag gegroeid en we hebben de productiecapaciteit geleidelijk aan vergroot. Het is tijd voor een nieuwe investering om de groeiende vraag bij te houden.'