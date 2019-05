Agfa zet deel van Healthcare in de etalage

Niet alles van de groeipoot gaat de deur uit. De IT om medische beelden naadloos te delen binnen ziekenhuizen blijft grotendeels in Mortsel.

De kogel is door de kerk in Mortsel. Na een langgerekte transformatie zoekt Agfa-Gevaert een koper voor zijn groeipoot Healthcare. Die herbergt technologie die ziekenhuizen efficiënter patiëntendata en medische beelden laat delen.

'Na een zorgvuldige evaluatie en in samenspraak met zijn adviseurs heeft de raad van bestuur beslist de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa Healthcare te onderzoeken', meldt Agfa in zijn eerstekwartaalrapport. Het verkoopproces start in de tweede helft van dit jaar.

In de etalage staan de Hospital IT en Integrated Care, alsook de Imaging IT-business, voor zover die laatste nauw geïntegreerd is in de Hospital IT-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), Frankrijk en Brazilië.

Medische beelden

Voor de rest van de wereld houdt Agfa de Imaging IT in Mortsel. Diens marges en kasstromen kan de groep goed gebruiken om de zware pensioenlasten te dragen. Imaging IT is technologie die ziekenhuizen en andere zorgverleners toelaat medische beelden naadloos met elkaar te delen.

'Het blijft een van de groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste optie is om alle activiteiten de kracht en de middelen te geven om te groeien', zegt topman Christian Reinaudo.

Probleemkind

De eerstekwartaalcijfers tonen aan dat het 'oude' Agfa elke steun kan gebruiken. De grootste poot, Offset Solutions, die analoge en digitale drukplaten levert aan drukkerijen, blijft het probleemkind. De stelselmatige krimpende papieren mediamarkt weegt al jaren op de resultaten.

In de eerste drie maanden van het jaar zakte de omzet van Offset Solutions 7,4 procent tot 199 miljoen euro. Het gros van de daling wijt Agfa aan activiteiten die werden stopgezet in de VS. Zonder die beslissing was de omzet maar met 2,6 procent gezakt, luidt het. De groep verwacht beterschap door de alliantie met de Chinese speler Lucky HuaGuang Graphics, voor zowel de productie als de verkoop.

Agfa bijt ook zijn tanden stuk op het dure aluminium, een belangrijke grondstof voor drukplaten. De bedrijfswinst dook 3,7 miljoen euro in het rood, tegenover 6,4 miljoen euro winst in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Aluminium

De twee andere divisies presteerden wel naar behoren. Digital Print & Chemicals, met onder meer de grootformaatprinters en het synthetisch papier, zag de omzet (+6%) en winst (+113%) stijgen. De beeldvormingstak Radiology Solutions zag de omzet stabiliseren en de bedrijfswinst met 17 procent stijgen.

Het afgesplitste Healthcare IT, dat voor de helft wordt verkocht, sloot het kwartaal af met een stabiele 122 miljoen euro omzet en een winstgroei (ebit) van bijna 9 procent tot 8,6 miljoen euro. De bruto bedrijfswinstmarge (ebitda) ging van 11,4 naar 11,9 procent. Ter vergelijking: de marge van de drukplatenbusiness kelderde afgelopen kwartaal van 5,5 naar 0,6 procent.

Nettoverlies

Alles samen zag de Agfa-groep haar omzet met 1,9 procent zakken tot 538 miljoen euro. De brutomarge (ebitda) daalde licht van 6,8 naar 6,1 procent. De recurrente bedrijfswinst zakte met een vijfde van 24 naar 19 miljoen euro.