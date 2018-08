Agfa ziet omzet en winst verder afkalven

De beeldvormingsgroep had bovenop de klassieke tegenvallers ook last van de hoge aluminiumprijzen.

'Geen grote verrassingen in het eerste halfjaar', trapt Agfa zijn halfjaarrapport af. Toch versnelde de omzetdaling in het tweede kwartaal (-10%) ten opzichte van het eerste kwartaal (-6,7%).

De beeldvormingsgroep uit Mortsel sust echter dat het business as usual is. Het gros van het omzetverlies is te wijten aan de reorganisatie van de drukvoorbereidingsproducten en aan wisselkoerseffecten. Zonder die twee factoren zou de omzet in het tweede kwartaal met slechts 3,6 procent zijn geslonken. En dat is een tragere daling dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt Agfa.

Onder de verwachtingen

Analisten, die Agfa's toestand door en door kennen, hadden voor het tweede kwartaal niettemmin op 36 miljoen euro meer omzet gehoopt - 595 miljoen in plaats van de uiteindelijke 559 miljoen euro.

Graphics, Agfa's grootste poot die drukplaten en software levert aan drukkerijen, stelt het zwaarst teleur met een omzetdaling van 15,5 procent. Boosdoeners zijn de stelselmatige afkalving van de analoge computer-to-film-producten, de concurrentiedruk en marktgebonden volumedalingen voor digitale computer-to-film-producten.

Extra druk was er door de hoge aluminiumprijzen. Agfa reageerde daar in mei op met een wereldwijde prijsverhoging voor zijn drukplaten.

Ook de divisie Healthcare - die ziekenhuizen van medische beelden voorziet - zag zijn omzet in het tweede kwartaal dalen (-5,7%), terwijl er in het eerste kwartaal nog een status-quo was. Ook hier knaagde de sterke euro aan de verkopen. Bovendien liet de Imaging IT Solutions, IT om medische beelden naadloos te delen, een vertraging optekenen na een sterk jaarbegin.