Agoria-CEO: 'Bedrijven moeten coronapas kunnen verplichten'

Dat zegt Bart Steukers, de CEO van technologiefederatie Agoria, in Het Laatste Nieuws. 'Wie pertinent weigert, moet zonder loon terug naar huis gestuurd kunnen worden.'

Het pleidooi van Agoria-topman Bart Steukers komt er na het overlegcomité van dinsdag. Daar werd beslist om het Covid Safe Ticket in Vlaanderen uit te breiden naar horeca, fitnesscentra en kleinere evenementen. Voor bedrijven bestaat die verplichting niet.

Bedrijven kunnen vandaag wel al de vaccinatiegraad voor hun bedrijf opvragen. 'Een volgende stap is om bedrijven die dat nuttig of nodig achten de optie te geven het CST te verplichten voor hun werknemers', zegt Steukers, in een gesprek met Het Laatste Nieuws. 'En wie weigert? Die moet naar huis gestuurd kunnen worden, zonder loon.'