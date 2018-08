Agoria wil 1 miljoen smartphones ophalen

De technologiefederatie organiseert een grote inzamelactie in 2019. Oude smartphones bevatten veel kostbare metalen en kunnen worden gerecycleerd tot nieuwe batterijen.

Om de beschikbaarheid van kostbare metalen niet in het gedrang te brengen plant Agoria een grootschalige inzamelactie in 2019, in samenwerking met onder andere Recupel, telefoon- en internetbeheerders, producenten van smartphones en Umicore.

De aankondiging komt er nadat Marc Grynberg, de topman van de Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore, afgelopen weekend had voorgesteld 15 euro statiegeld te heffen op smartphones. Daarmee hoopt het bedrijf uit Hoboken, dat actief is in de recyclage van elektronisch afval, op grotere schaal kobalt en andere edele metalen te recupereren.

Hoe de campagne er zal uitzien, is nog niet vastgelegd. Er zijn nog geen concrete plannen om statiegeld op smartphones in te voeren.

1 miljoen smartphones

Bij Agoria zijn ze ambitieus. 'We willen met de campagne een substantieel verschil maken. We hopen, zonder te weten of het haalbaar is, 1 miljoen gsm's op te halen', zegt Patrick Van den Bossche, het hoofd van het expertisecentrum Milieu bij Agoria. Om de inzamelactie succesvol te maken rekent de technologiefederatie ook op de steun van de overheid.

Congo

Volgens Grynberg gaat een derde van de productie van kobalt naar consumentenelektronica. Het merendeel daarvan wordt niet gerecupereerd. De grote vraag naar kobalt wordt gedreven door de populariteit van elektrische auto's. 'Elektrisch rijden boomt, maar elke batterij in zo'n wagen heeft onder meer kobalt nodig', zegt Van den Bossche. Voorlopig is er nog genoeg. Maar als geen bijkomende maatregelen worden genomen, dreigt de voorraad kobalt op te geraken en zijn we afhankelijk van de invoer uit landen als Congo.

Mensen zien hun gsm als een verlengstuk van zichzelf en vinden het moeilijk hun oude smartphone zomaar af te geven. Patrick Van den Bossche Agoria

Slapende gsm's

In België wordt het aantal smartphones dat ongebruikt in een lade ligt op ongeveer vier tot vijf smartphones per doorsnee gezin geschat. Ongeveer 2 procent daarvan wordt gerecycleerd, wat heel weinig is. In een smartphone zitten heel wat waardevolle metalen en grondstoffen zoals kobalt, goud en zilver.

Hoewel het over zeer kleine concentraties gaat, zit er in verhouding meer kobalt in een smartphone dan in de batterij van een e-auto', zegt Van den Boscche. Wereldwijd schat hij dat de recyclage van 'slapende' gsm's 20 ton goud kan opleveren.

Administratieve rompslomp

De uitdaging is dus de inzameling te verbeteren. Maar het inleveren van smartphones is nog niet zo ingeburgerd als batterijen binnenbrengen in de supermarkt of een ander verzamelpunt. Van den Bossche wijst naar heel wat drempels. Eerst en vooral is er de kwestie van het statiegeld, die politiek zeer gevoelig ligt.

Ook de distributie, zoals supermarkten, staat niet te springen om de administratie voor een inzameling in orde te brengen. 'Bij statiegeld gaat het over het mobiliseren van geld. Dat bedrag kan tot wel 160 miljoen euro oplopen. Die geldstromen regelen vergt heel wat administratie', zegt Van den Bossche.

Emotionele drempel

Bovendien, gaat Van den Bossche verder, moet de vraag worden gesteld of mensen bereid zijn hun lade met oude elektronica open te trekken voor 15 euro. 'Een economische beloning bieden is maar één element in het verhaal. Mensen zien hun gsm als een verlengstuk van zichzelf en vinden het moeilijk hun oude smartphone zomaar af te geven.