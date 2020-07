Aicha Evans, het meisje uit Senegal dat Zoox leidt

Ze noemt zichzelf een 'meisje uit Senegal'. Aicha Evans maakt indruk in Silicon Valley als baas van Zoox, de ontwikkelaar van zelfrijdende taxi's die net voor 1,2 miljard dollar is gekocht door Amazon.

Het verschil had niet groter kunnen zijn. Aicha Evans lijkt in niets op haar voorganger Tim Kentley-Klay als CEO van Zoox, de ontwikkelaar van elektrische zelfrijdende taxi's die net verkocht is aan de techreus Amazon. En die verschillen betreffen niet alleen uiterlijkheden als vrouw versus man en zwart versus wit, maar ook karakter en instelling.

Australiër Kentley-Klay, niet alleen de CEO maar ook een van de twee oprichters van Zoox, was de visionair en hij gebruikte graag grote woorden. Aicha Evans daarentegen weet als geen ander wat nodig is om nieuwe technologie om te zetten in een product en dat product naar de markt te brengen.

Dat is precies wat we nu nodig hebben, zei Jesse Levinson, medeoprichter van Zoox, nadat Evans was aangesteld. Kentley-Klay moest half 2018 tegen zijn zin vertrekken, Levinson mocht blijven en hij stelde een half jaar later de doortastende Evans aan. 'Aicha heeft ervaring in een grote organisatie, kan uit de voeten met complexe hardware, en heeft een aantal commerciële klappers gemaakt. Zij kan het.'

Zoox heeft zowat zevenhonderd werknemers en zit in Foster City in de staat Californië. Het wil dit jaar de eerste zelfrijdende taxi presenteren.

Ik ben nooit voor de populaire rollen gegaan. Maar ik had geluk dat zaken als 5G en wifi na verloop van tijd wel belangrijk werden.

Platgebeld door headhunters

Evans werd groot bij Intel, waar ze verschillende functies vervulde, om te eindigen als chief strategy officer. In eerdere functies hield ze zich bezig 'met technologie die op dat moment niet in de schijnwerpers stond, zoals wifi en 5G. Ik ben nooit voor de populaire rollen gegaan. Maar ik had geluk dat zaken als 5G en wifi na verloop van tijd wel belangrijk werden.'

Dus werd ze als 'zichtbare Afro-Amerikaanse vrouw in de techwereld' veel gebeld door headhunters. Tot vervelens toe. 'Ik heb ze gezegd dat ze me alleen mochten bellen met een baan die me vrijheid biedt, waar ik het verschil in de organisatie kan maken en die in de buurt is van San Francisco, want ik heb mijn kinderen al meer dan genoeg de wereld over gesleept.'

En, niet het minste criterium: de baan moest de wereld beter maken. 'Als je een meisje uit Senegal bent en je komt op het niveau waar ik nu zit, is maatschappelijke relevantie heel belangrijk.'

Het aanbod van Zoox leidde niet meteen tot opwinding ten huize-Evans. 'Mijn eerste gedachte was: oef, complex. Maar na enkele gesprekken werd ik enthousiast voor de baan. Want onze taxi's kunnen leiden tot fors minder auto's op straat en tot meer leefbare steden. En de combinatie van software, kunstmatige intelligentie en hardware past mij goed.'

Telefoon gaat op slot

Evans werd geboren in Senegal. Ze deed de lagere en middelbare school in Parijs, maar 's zomers ging ze terug naar Senegal. 'Dan wilde ik met mijn vriendinnen in Parijs bellen, maar dat was duur. Ik deed het toch en toen deed mijn vader een slot op de telefoon. Maar ik had snel door hoe ik daar omheen kon bellen.'

Als anderen in een meeting om mij heen proberen te gaan, denk ik aan Marie Curies motto: bedenk waarom dingen gebeuren, waarom mensen doen wat ze doen, zelfs als het 'assholes' zijn.

Ze vond het jammer dat ze moest kiezen tussen techniek en humaniora. 'Ik vond alles leuk: wiskunde en natuurkunde, maar ook filosofie en literatuur. Mijn vader dreef me de kant van de techniek op, maar ik ben altijd van filosofie en literatuur blijven houden.'

Ze ging, tegen de zin van haar ouders, naar de VS om computertechniek te studeren. Al snel ontmoette ze de man die later haar echtgenoot zou worden, ook al weer tot afgrijzen van haar ouders. 'Mijn leven verloopt niet in een rechte lijn en is zeker geen makkie.'

Maar als het moeilijk wordt, denkt ze aan haar grote voorbeeld, de natuurkundige Marie Curie. 'Nobelprijswinnaar, immigrant, vrouw en moeder. Als anderen in een meeting om mij heen proberen te gaan, denk ik aan haar motto: bedenk waarom dingen gebeuren, waarom mensen doen wat ze doen, zelfs als het assholes zijn. Want ook die hebben goede ideeën en het is aan mij om die ideeën te verwerken.'

Amazon wil iets anders

Zoox onderscheidt zich op enkele terreinen van andere producenten van elektrische auto's, zoals Waymo en Cruise. Ten eerste bouwt het de auto's van begin tot eind zelf, het is dus niet alleen een inbouwer van software in bestaande auto's, Daarnaast dienen de auto's maar één doel: taxiritten. De auto's hebben vier zitplaatsen, twee aan twee tegenover elkaar, dus ideaal voor een goed gesprek of overleg. Tot slot mikt het niet op massaproductie.'

Maar het zou goed kunnen dat het doel van de auto's door de aankoop door Amazon grondig wijzigt. 's Werelds grootste verzender van pakjes denkt met de zelfrijdende Zoox-auto's het knelpunt van zijn distributie te kunnen oplossen, de zogeheten last mile. Daarvoor worden nu tegen vergoeding pakketbezorgers ingehuurd. Met Zoox-taxi's wordt de bezorging van pakjes vanaf lokale verzamelcentra een stuk goedkoper.

Amazon betaalt 1,2 miljard dollar voor Zoox. Evans blijft in elk geval aan bij Zoox onder de vleugels van Amazon, verklaarde ze. 'Ons potentieel kan nu helemaal tot wasdom komen.'