Airbnb mikt op waardering van 35 miljard dollar

Het kamerverhuurplatform Airbnb geeft in een update van zijn prospectus extra details over zijn beursgang later deze maand. De stichters verkopen voor bijna 100 miljoen dollar aan aandelen.

Het Amerikaanse beursjaar sluit af met een klepper. De beursgang van het kamerverhuurplatform Airbnb krijgt steeds meer vorm. Eind oktober werd al duidelijk dat Airbnb zijn boeltje zou gaan huisvesten op de technologiebeurs Nasdaq, midden november legde CEO en oprichter Brian Chesky de eerste versie van het prospectus neer bij de beurswaakhond SEC. Nu scherpt het bedrijf een en ander aan in een geamendeerde versie.

Het bedrijf brengt 51,9 miljoen aandelen naar de markt, tegen een prijsvork van 44 à 50 dollar per aandeel. Airbnb kan zo aan de bovenkant van de vork 2,6 miljard dollar ophalen, tegen een waardering van 35 miljard dollar. Het platform staat qua waardering op uit de doden. In april haalde Airbnb - in volle coronapandemiepaniek - nog 1 miljard dollar op bij verschillende durfkapitaalfondsen. Die verkregen toen een coupon van 10 procent, maar ook warrants waarmee ze aan een waardering van 18 miljard dollar op aandelen Airbnb konden intekenen.

De situatie ziet er nu helemaal anders uit voor een bedrijf in de reisindustrie. De vaccinproducenten Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca publiceerden elk resultaten met een hoge effectiviteitsgraad in de finale derde testfase. De eerste twee vroegen ook al goedkeuring aan zowel de Amerikaanse als Europese autoriteiten. Die opsteker, dat er een 'vervaldatum' lijkt te staan op de coronapandemie, zal Chesky vast en zeker aanstippen tijdens de roadshow, die dinsdag van start gaat. De eerste notering zou volgen op 10 december, meldt het persbureau Bloomberg.

-697 miljoen nettoverlies In de eerste negen maanden van 2020 boekte Airbnb een nettoverlies van 697 miljoen euro.

Heropleving

De beursgang is voor Airbnb een opmerkelijke climax na een hels jaar. Het aantal boekingen dook in april jaar op jaar 72 procent lager, maar lag in september nog altijd ongeveer een vijfde lager (-23 procent). Dat tekende de 'gross booking value', het bedrag dat op het platform gespendeerd wordt voor verblijven, belastingen en commissies. Die klokte in de eerste negen maanden van dit jaar af op net geen 18 miljard dollar, 40 procent minder dan dezelfde periode het jaar voordien. Dat toont zich in de resultaten, met een nettoverlies van 697 miljoen dollar op een omzet van 2,5 miljard dollar.

Ingrepen van Chesky en een heropleving van boekingen dichtbij huis lieten het Airbnb-jaar niet volledig ontsporen. Het bedrijf sneed in mei een kwart van het toen 8.000-koppige personeelsbestand weg en zette het mes in de marketinguitgaven. Talrijke nieuwe activiteiten zoals vluchten en een eigen tv-studio werden stopgezet.

1 miljoen overnachtingen

Begin juli maakte Airbnb bekend dat het aantal boekingen weer op het peil van begin maart zat: 1 miljoen overnachtingen wereldwijd. Opmerkelijk was dat de helft van de Airbnb-toeristen minder dan 500 kilometer reisden. Het loodste Airbnb in het zomerkwartaal naar een van de winstgevendste kwartalen in zijn bestaan, met een aangepaste brutobedrijfswinst van 501,4 miljoen dollar.