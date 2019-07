Algoritmen moeten wanbetalers persoonlijker aansporen

Mail to Pay personaliseert met de hulp van algoritmen het contact met wanbetalers om een bezoek van een deurwaarder te voorkomen. Het Nederlandse groeibedrijf richt zijn pijlen nu op België.

Betaalt u een factuur niet op tijd, dan krijgt u een herinnering. De taal in die mail of brief lijkt lukraak gekozen. Maar het Nederlandse groeibedrijf Mail to Pay gooit zelflerende algoritmen in de strijd om de toon van die aansporingen te bepalen.

Het idee komt uit de koker van onder anderen Rody Heijstek. De Nederlandse ondernemer werkte tussen 2007 en 2010 bij het incassobedrijf Intrum, dat wereldwijd voor 80.000 bedrijven de openstaande facturen beheert. ‘Bij Intrum dachten we al na over hoe je kan vermijden dat een openstaande factuur eindigt met een deurwaarder.’

Het antwoord zat in een zelflerend algoritme. Het Mail to Pay-team verzamelde tientallen miljoenen anonieme betaaltrajecten, die klanten in Nederland of België bij diverse bedrijven hadden afgelegd. Op basis daarvan kon het verschillende profielen opstellen.

Personaliseren

Het algoritme is erop gericht de afhandeling van een openstaande factuur zo persoonlijk mogelijk te maken. Met als doel een bezoek van een deurwaarder te vermijden. Het algoritme kan tal van elementen in een herinnering personaliseren: het woordgebruik, de timing, de voorgestelde afhandeling en zelfs de lay-out.

‘Voor een klant die eenmalig een factuur uit het oog verliest, stelt het algoritme een vriendelijk bericht op, met het voorstel de openstaande factuur in schijven te betalen’, legt Heijstek uit. ‘Voor een hardleerse klant kan het taalgebruik al een wat strenger zijn.’

Maar het blijft niet bij taalgebruik alleen. Ook de timing van een bericht en zelfs de vormgeving, online dan wel offline, speelt een rol. ‘Plaats je de knop om te betalen boven- of onderaan? Of zet je een emoji in het onderwerpvak van de mail?’ Al die elementen kan het algoritme aanpassen om de betaling te bespoedigen.

Nederland

Het Nederlandse bedrijf plugt zijn algoritme in de interface van de klant. ‘Als een wanbetaler de vertrouwde online omgeving verlaat, of documenten krijgt van een derde partij, gaat hij zeker niet sneller betalen.’

Mail to Pay werkt via het SaaS-model, waarbij bedrijven elke maand een vaste som betalen voor het gebruik van het algoritme. In Nederland verwerkt het jaarlijks al 10 miljoen vorderingen. Vanuit een flexwerkplek in Antwerpen hoopt het nu ook de Belgische markt te veroveren. Het nutsbedrijf Engie is al klant.

Bij een gemiddeld bedrijf in Nederland kiest 70 procent van de klanten voor domiciliëring, in België 20 procent. Luc Verstraete Managing Director Mail to Pay Belgium