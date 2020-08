Algoritmes maken vier keer sneller MRI-scan

Onderzoekers van Facebook en een universitair ziekenhuis in New York zijn erin geslaagd algoritmes zo te trainen dat ze met een kwart van de data een MRI-scan kunnen maken.

Wie al eens een MRI-scan onderging, weet dat het een onaangename ervaring is. Voor de scan, die via magnetische velden beelden van het brein of andere organen maakt, moeten patiënten tientallen minuten in een koker liggen. Onderzoekers van Facebook en het NYU Langone Health zijn erin geslaagd dat proces te bespoedigen. De MRI-scan kan tot vier keer sneller gebeuren. Dat maakt de ervaring niet alleen aangenamer voor de patiënten, maar leidt ook sneller tot een diagnose. De scanner kan ook meer patiënten verwerken.

Het project 'FastMRI' vertrok van de vraag of het maken van MRI-beelden ook kan met een fractie van de beschikbare data. De wetenschappers trainden een zelflerend algoritme met reeksen van telkens twee keer dezelfde beelden, zowel in lage als in hoge resolutie. Het algoritme leerde zo in abstracto hoe een medische scan eruitziet en hoe een voorspelling valt te maken over de finale uitkomst op basis van minder data. Het gaat wel nog om beelden van het hele lichaam, zij het in een lagere resolutie.

'Het systeem kent de algemene structuur van een medisch beeld', legt radiologieprofessor Dan Sodickson uit aan de technologiewebsite The Verge. 'Wat aan de scan van een individuele patiënt uniek is, vullen we daarna in op basis van de beschikbare data.' Het algoritme komt tot beelden die voor het maken van diagnoses inwisselbaar zijn met die die via de klassieke weg zijn verkregen. 'We kijken niet naar de beeldkwaliteit. We zeggen dat radiologen dezelfde diagnoses maken. Ze missen niets', zegt Sodickson.

De technologie is na twee jaar onderzoek als klinische studie verschenen in de American Journal of Roentgenology. De volgende stap is ze breed beschikbaar te maken voor ziekenhuizen. Het zelflerend algoritme is als open beschikbaar software ontwikkeld en kan makkelijk in MRI-scanners geïntegreerd worden, zonder dat de hardware aangepast moet worden. De onderzoekers zouden in gesprek zijn met de belangrijkste producenten van MRI-scanners.