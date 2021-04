Alibaba door het stof voor Chinese overheid na recordboete

We aanvaarden deze boete in alle nederigheid.

'We aanvaarden deze boete in alle nederigheid', laat Alibaba in een reactie op zijn website weten. 'Deze straf is een belangrijk signaal om de vrije marktwerking te vrijwaren en e-commerceplatformen verder te ontwikkelen. Zonder hulp van de Chinese overheid had Alibaba nooit zo'n sterke groei kunnen doormaken. Voor die hulp zijn we vol dankbaarheid en respect.'