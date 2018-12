Alibaba investeert 75 miljoen euro in Luik

De handtekeningen zijn gezet. Alibaba bouwt een distributiecentrum in Luik. Dat kan voor 3.000 jobs zorgen.

Na een lange strijd om in de gunst te komen van de Chinese e-commercereus Alibaba , komt België als winnaar uit de bus. Terwijl de jongste jaren bedrijven als Zalando, Lidl en Amazon voor Nederland kozen als uitvalsbasis, kiest Alibaba voor Luik als toegangspoort tot Europa .

Alibaba heeft 220.000 vierkante meter ter beschikking in Luik. Het zal er initieel 75 miljoen euro investeren en de eerste commerciële activiteiten zullen naar verwachting in 2021 opgestart worden.

Eerder werd al gezegd dat de investering op termijn voor 3.000 jobs zou zorgen. De hub wordt de toegangspoort voor Chinese goederen in Europa. Omgekeerd is er binnen het akkoord sprake dat Alibaba producten van Belgische kmo's op zijn e-commerceplatformen in de kijker zal zetten. De Belgische overheid engageert zich bovendien om douaneformaliteiten te digitaliseren en efficiënter te maken.