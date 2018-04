Almacht Zuckerberg bij Facebook onder vuur

Dat zegt Michael Frerichs, de state treasurer van de Amerikaanse staat Illinois, aan de Financial Times. In die functie, vergelijkbaar met die van minister van Financiën, overziet hij investeringen van de staat.

Frerichs heeft het over de dubbele rol van Mark Zuckerberg aan het hoofd van Facebook . Zuckerberg is als oprichter tegelijk CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Bovendien houdt hij door een speciale aandeelhoudersstructuur de controle over het bedrijf stevig in handen.