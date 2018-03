Alphabet bouwt vloot van zelfrijdende Jaguars

Waymo, een dochterbedrijf van Google-moeder Alphabet, ontwikkelt samen met Jaguar een elektrische luxewagen die volledig autonoom kan rijden. Dat past in de plannen om een taxidienst met zelfrijdende voertuigen uit te bouwen.

Terwijl Uber zijn tests met zelfrijdende auto's op pauze heeft gezet na een dodelijk ongeval in Arizona vorige week, drukt zijn grootste concurrent Waymo - een zusterbedrijf van Google - op het gaspedaal. In New York stelde CEO John Krafcik de I-Pace voor, een nieuw elektrisch Jaguar-model dat volledig autonoom kan rijden.

Waymo en Jaguar bouwen de komende twee jaar 20.000 exemplaren. Tegen 2020 moeten die worden ingezet voor de chauffeurloze taxidienst van Waymo. De deal tussen de twee bedrijven zou ruim 1 miljard dollar waard zijn.

In de Amerikaanse staat Arizona voert Waymo al twee jaar tests uit met een vloot van autonome taxi's. Tot voor kort was in de voertuigen nog een noodchauffeur aan boord, maar sinds eind 2017 stuurt het bedrijf ook auto's zonder menselijke bestuurder de straat op.

Schermvullende weergave De Jaguar I-Pace nadat die door Waymo onder handen is genomen. ©Waymo

Waymo zet dus door met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's op een moment dat er vraagtekens worden gezet bij de technologie in de nasleep van het ongeval met een Uber-auto. De gouverneur van Arizona - dat een van de belangrijkste testmarkten is voor de technologie - schortte het project van Uber op. Ook Toyota houdt even op met zijn tests.