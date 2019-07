'Als je niet aan de hoge eisen van Amazon voldoet, vlieg je buiten'

Europa onderzoekt of Amazon data van externe verkopers misbruikt. Belgische handelaars werken met dubbele gevoelens samen met de Amerikaanse webwinkelreus. 'Onze afzetmarkt wordt groter, maar Amazon is erg sturend.'

De Europese Commissie onderzoekt of de Amerikaanse webwinkelreus Amazon de data van zijn partners misbruikt. Al enkele jaren kunnen externe bedrijven hun koopwaar op de marktplaats van Amazon plaatsen. Als een klant iets koopt, staat de handelaar zo’n 15 procent van de aankoopprijs af aan Amazon. Maar de techreus registreert ook welke producten het goed doen en wie de kopers zijn. De Commissie vermoedt dat Amazon die gegevens misbruikt om concurrentie te fnuiken.

Veel bedrijven registreren zich niet op het platform van Amazon omdat ze vrezen dat de webwinkelreus - of een concurrent zoals Bol.com - zal achterhalen wat hun populairste producten zijn. Om ze vervolgens zelf in te kopen, en de externe handelaar aan de kant te schuiven.

'Of ze ons kopiëren? Dat is moeilijk te bewijzen', zegt Kenny Van Paesschen, de eigenaar van de Mechelse babyartikelenwebshop BabyGoodies.shop. Hij verkoopt al enkele jaren wel via Amazon. 'Wij hebben nog geen flagrante aanwijzingen gezien.'

Ook de Belgische winkelketen Fun verkocht enkele maanden via Amazon, maar ze is er intussen mee gestopt. Bij Fun is te horen dat het gebeurt dat marktplaatsen populaire producten plots zelf beginnen in te kopen. 'Bij Bol.com was dat vorig jaar het geval. Al hebben we nu te horen gekregen dat ze dat niet meer zouden doen. De Nederlandse webwinkel leeft van zijn partners', zegt Fun-woordvoerder Gauthier Vervaeke.

Folders en bonnen

Amazon schermt wel onmiskenbaar de klanten en klantendata af van zijn externe partners. 'Als een klant bij ons via Amazon een artikel bestelt, krijgen we enkel zijn naam en postadres', zegt Van Paesschen. 'We kunnen hem mailen, maar dat moet via Amazon gebeuren. We kunnen hem dus enkel via een papieren brief rechtstreeks bereiken.'

Op die manier is het moeilijk om klanten te lokken voor een tweede aankoop. 'Dat lossen we op door in de pakjes folders en bonnen te steken. We hebben dat ooit ook toegegeven in een persartikel. Enkele dagen later kregen we van een platform waarmee we samenwerken de boodschap dat we dat niet meer mochten doen.'

We verkopen niet langer via Amazon in Duitsland. We werden geblokkeerd omdat we onze producten niet via hun magazijnen wilden laten passeren. Kenny Van Paesschen webwinkel BabyGoodies.shop

De bedrijven werken samen met Amazon omdat ze meer klanten kunnen bereiken. De nadelen nemen ze erbij. ‘Het succes is wisselend’, zegt Van Paesschen. ‘We boeken ongeveer 3 procent van onze 3,1 miljoen euro omzet via Amazon. Dat deel van onze omzet is licht groeiend tot stabiel. Maar ik verwacht dat het steeds belangrijker zal worden.’ Ook met Bol.com werkt BabyGoodies.shop samen. Dat platform is goed voor zo’n 10 procent van de omzet.

Via de sites van Amazon verkoopt Van Paesschen amper in België, maar wel in Frankrijk, Italië en Spanje. Tot voor kort stond ook Duitsland in dat lijstje. 'Maar daar zijn we gestopt. Wij versturen onze pakketten vanuit ons eigen magazijn. Plots eiste Amazon dat we al onze producten voor de Duitse markt via zijn magazijnen zouden laten passeren. Maar dat wilden we niet omdat dat veel duurder is. Daarom zijn we geblokkeerd. Amazon heeft het recht om zo te handelen, maar het toont wel aan dat het erg sturend is.'

Dat valt ook te horen bij Fun. 'De techniek is je binnen te halen en je dan te verplichten meer van zijn diensten te gebruiken', zegt Vervaeke.

Intensief

Fun werd door Amazon verbannen omdat het niet aan de eisen van de techreus voldeed. 'Het is een intensief platform. Het eist dat pakjes supersnel worden verstuurd, dat is bijna onhaalbaar voor een relatief klein bedrijf als het onze. Ook pakjes naar Italië en Spanje versturen is complex. Onderweg kan veel mislopen en vertraging optreden.'

15 % Bedrijven kunnen hun producten via Amazon verkopen. Daarvoor staan ze zo’n 15 procent van de verkoopprijs af aan de techreus.

Via het platform van Bol.com verkoopt Fun nog wel. 'Bol.com stelt minder hoge eisen dan Amazon. En daar gaat het vooral om verzendingen naar België of Nederland.'