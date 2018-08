Altijd en overal beleggen

Belgen voeren de helft meer beurstransacties via de smartphone uit dan vorig jaar. De mobiele app heeft in enkele jaren een marktaandeel van 30 procent veroverd. Wij testten vier populaire beleggingsapps voor u uit.

Steeds meer Belgen beleggen op de gekste plekken: in de file, op het toilet, op het strand. Zeg maar altijd en overal, dankzij de smartphone. ‘Bij Bolero wordt 20 procent van de transacties via de smartphone uitgevoerd. Dat is de helft meer dan vorig jaar’, zegt KBC-woordvoerder Pieter Kussé. Tel daar 10 procent uitgevoerde orders via de tablet bij en Bolero komt aan 30 procent marktaandeel mobiel beleggen. Binck ziet een gelijkaardige opmars. ‘In het tweede kwartaal vertegenwoordigde de app 23 procent van onze omzet, ruim de helft meer dan in het tweede kwartaal van 2017 (15%)’, zegt woordvoerster Fadwa Lahssini.

Bij Keytrade Bank is mobiel beleggen relatief minder belangrijk, maar ook daar is er een spectaculaire groei. ‘Het marktaandeel van de mobiele app is dit jaar 10 procent, tegenover 4 procent in 2015’, zegt woordvoerder Roel Vermeire. Het Nederlandse Degiro geeft geen inzicht in het aandeel van de mobiele app in de transacties, maar zegt dat 60 procent van de klanten via de app inlogt.

Veiligheid

Als het om het aantal logins gaat, heeft de app een veel groter marktaandeel dan voor de beurshandel. Bij Bolero gebeurt de helft van de logins met de smartphone. Dat heeft met het gebruiksgemak te maken. Op de gewone site heb je een combinatie van je gebruikersnaam, je paswoord en een cijfercode nodig om in te loggen, op de mobiele app volstaat een code van vijf of zes cijfers. Je bent zo ingelogd om de stand van je portefeuille te raadplegen. In vergelijking met de klassieke login lijkt de cijfercode minder veilig, maar dat is niet zo, beklemtonen de onlinebrokers.

Inloggen via de app is een stuk minder omslachtig dan via de website.

‘Net als bij de website gaat het bij de app over een ‘two factor authentication’: iets dat je kent (pincode) en iets dat je bij je hebt (mobiel toestel)’, zegt Vermeire. De cijfercode kan pas geactiveerd worden nadat je eerst - eenmalig - de klassieke login hebt doorlopen.

Wat als iemand je smartphone in handen krijgt en met de cijfercode probeert in te loggen? Na tien mislukte pogingen wordt bij Keytrade het profiel gedesactiveerd. Wat als iemand je smartphone afneemt als je al bent ingelogd? Bolero is de enige die opnieuw de pincode vraagt om een transactie te bevestigen.

Het risico op ongewenste beursorders is sowieso laag, want elke mobiele app sluit zichzelf veiligheidshalve af na enkele minuten. Degiro blijft het langst actief, leert onze test. Nog een belangrijke veiligheidsmaatregel: in de apps van Degiro, Bolero en Binck is het enkel mogelijk geld over te schrijven naar een bankrekening van jezelf (de tegenrekening). Bij de Keytrade-app ligt dat anders omdat die ook uit een bankinggedeelte bestaat. Keytrade legt wel een strenge limiet op voor overschrijvingen via de mobiele app.

Zowel bij Binck, Bolero als Keytrade is het mogelijk via je vingerafdruk in te loggen. Als het nog gemakkelijker moet: in die apps geraak je ook binnen via gezichtsherkenning (face-ID), bijvoorbeeld als u een iPhone X hebt.

Beleggingsaanbod

Met elke app kan je aandelen kopen op een brede waaier van beurzen. Het aanbod is telkens hetzelfde als op de gewone website. Voor de andere financiële producten kan het aanbod tussen app en website verschillen. Zo vind je in de Binck-app de beleggingsfondsen niet terug, terwijl die wel op de website worden aangeboden. Ook bij Keytrade zijn de beleggingsfondsen, net als warrants of turbo’s enkel op de website en niet in de app terug te vinden. Wie die producten al in zijn portefeuille heeft, kan die wel via de app verkopen. ‘Voorlopig bieden we enkel aandelen aan. Dat is een gevolg van Europese regels die ons verplichten om bij de andere producten extra controles te doen en een aantal documenten toe te voegen’, verklaart Vermeire.

Dat zit zo. Wie een fonds wil kopen, wordt al enkele jaren geacht eerst het wettelijke informatiedocument (KIID) te lezen. Sinds dit jaar is er ook een informatiedocument (KID) verplicht bij beleggingen als trackers, warrants en turbo’s. Europa kwalificeert die producten als complex. Voor je bij Bolero de bestelling van warrants kan afronden, krijg je eerst een scherm met een link naar het infodocument. Vervolgens moet je de zin ‘Ik heb de waarschuwingen begrepen en het Essentiële Informatiedocument gelezen’ aankruisen. Doe je dat niet, dan kan je geen warrants kopen.

We betwijfelen of in de praktijk veel beleggers dat document lezen. Maar dat is nu eenmaal hoe Europa het wil. Bij Degiro en Binck is er naast het orderscherm een link naar het informatiedocument, maar die link springt allesbehalve in het oog en ze vragen geen leesbevestiging. Tijdens onze test werkte de link bij Binck niet. ‘Het gaat om een technisch probleem dat zo snel mogelijk wordt opgelost’, zegt Fadwa Lahssini.

Marktoverzicht

Het aanbod aan marktinformatie is beperkter op een mobiele app dan op de gewone website. Het komt er voor brokers op neer aan cherrypicking te doen. Keytrade voert de forcing met een heatmap (rode en groene schermen) van 26 beursindexen. Op één index doorklikken levert een nieuwe heatmap op met de dagprestatie van alle onderliggende aandelen. Ook Binck geeft marktinformatie maar doet dat soberder en beperkter, met onder meer een rangschikking van de Bel20-aandelen en van de valutakoersen.

Bolero geeft geen marktinformatie en concentreert zich vooral op de portefeuille. ‘We plaatsen de dagprestaties van de persoonlijke portefeuille in een heatmap’, zegt Pieter Kussé van KBC. Ook de research van KBC Securties/Bolero is niet ontsloten op de smartphoneapp. Voor de volledigheid: in de Bolero-app voor een tablet (iPad) is er wel ruimte voor een flinke brok ‘Markten en nieuws’ en ‘Analyse’.

Elke app geeft beursnieuws. Bij Keytrade gaat het vooral om internationaal (Amerikaans) nieuws, meestal in het Engels. Binck heeft een grote focus op Belgische en Nederlandse aandelen. Bolero geeft geen algemene nieuwsfeed, maar balt al het nieuws van de aandelen uit je portefeuille samen, onder meer via telexen van Reuters en De Tijd. Andere veel gebruikte feeds in de apps zijn Dow Jones Newswires, Cercle Finance en ABM Financial News.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Conclusie

We hebben de vier apps in een heatmap gegoten en beoordeeld op basis van 15 criteria.De meeste groene vakjes komen we tegen bij Binck (11) en Bolero (11), maar het verschil met Keytrade (10) en Degiro (9) is miniem.

Alle brokers doen hun uiterste best om het de belegger ‘machtig makkelijk’ te maken, zoals de slogan van Bolero luidt. Alle apps zijn stabiel en de basis - zoals een handige zoekfunctie - is er bij iedereen. De verschillen in dienstverlening zijn hoofdzakelijk accentverschillen.

Welke app het best bij je past, hangt vooral af van wat je belangrijk vindt. Is het doornemen van het orderboek voor jou van cruciaal belang voor het plaatsen van een order, dan vind je die alleen bij de drie apps die onder de Belgische wetgeving vallen. Voor de Bolero-klanten die het orderboek niet vinden: als je je telefoon kantelt op het moment dat je in het orderscherm komt, krijg je voor Euronext-aandelen liefst tien rijen met bied- en laatkoersen.

Wil je mordicus niet-genoteerde fondsen kopen, dan kan dat momenteel enkel bij Degiro. Bolero en Keytrade geven als enige informatie over de waardering van een aandeel. Binck biedt als enige al het nieuws aan in het Nederlands.

Overigens is dit een momentopname. ‘In een van de volgende updates willen we ook de aankoop van opties, niet-genoteerde fondsen, trackers en turbo’s mogelijk maken’, klinkt het bij Keytrade. Degiro wil ook inloggen met de vingerafdruk mogelijk maken. Bolero sluit niet uit dat de smartphoneapp in de toekomst alle features van de website en de tabletapp zal overnemen.