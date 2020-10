Amazon-gekte op Prime Day

Vorig jaar was het koopfestijn nog goed voor een totale opbrengst van 6 miljard dollar (5,1 miljard euro), waarvan twee derde in de Verenigde Staten en de rest (2 miljard dollar) daarbuiten. Dit jaar zou de totale opbrengst - gesteund door de forse groei van e-commerce sinds het begin van de coronacrisis - oplopen tot niet minder dan 9,9 miljard dollar. Dat verwacht het onderzoeksbureau eMarketer.

De Prime-formule zag in 2005 het levenslicht in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn er intussen al meer dan 150 miljoen Prime-leden, waarvan 112 miljoen op de Amerikaanse thuismarkt van Amazon. Ter vergelijking: de muziekdienst Spotify telt werelwijd 138 miljoen abonnees. Sinds november 2017 kunnen ook Belgen Prime-lid worden. Hoeveel landgenoten er drie jaar later zo'n abonnement hebben, is onbekend.