Amazon heeft 100 miljoen Prime-leden

Voor het eerst geeft de e-commercereus cijfers over zijn abonnementsformule waarbij leden hun pakjes onbeperkt gratis kunnen laten leveren.

Amazon-ceo Jeff Bezos vermeldt het cijfer zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van de tech-gigant. Totnogtoe had het bedrijf nooit exacte cijfers gegeven over de Prime-formule. Tot nu dus.

100 miljoen mensen gebruiken Prime. Dat betekent dat ze voor enkele dollars per maand miljoenen producten snel en gratis thuis krijgen bezorgd. Prime blijft niet beperkt tot online shoppen. Abonnees hebben ook toegang tot Prime Video, de online streamingdienst en Netflix-rivaal, en Prime Photo, waarmee onbeperkt foto's vanop verschillende toestellen online opgeslagen kunnen worden.

De Prime-formule zag het levenslicht in 2005 in de VS. De voorbije jaren zwermde de abonnementsformule uit naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en China. In november vorig jaar stelde Amazon het programma ook open voor de Benelux.

De brief leert ook dat vorig jaar alleen al meer dan 5 miljard producten zijn verkocht met de Prime-formule. Prime groeide in 2017 sterker dan het jaar voordien, schrijft Bezos ook.

Traditiegetrouw biedt de jaarlijkse aandeelhoudersbrief van Bezos een interessante inkijk in de toekomstplannen van de techreus. Dat Amazon voor het eerst in dertien jaar concrete cijfers vrijgeeft over Prime, doet vermoeden dat het bedrijf de komende jaren fors wil investeren in de abonnementsformule.