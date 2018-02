Amazon koopt fabrikant slimme deurbellen

De technologiegigant Amazon neemt de Amerikaanse maker van videodeurbellen Ring over.

Door de deal versterkt Amazon zich op het gebied van beveiliging in en om het huis. De overname zou Ring, een jong bedrijf uit Californië, waarderen op meer dan 1 miljard dollar, melden Amerikaanse media. Het gaat om de grootste overname van Amazon sinds het vorig jaar de supermarktketen Whole Foods kocht voor circa 13,5 miljard dollar. Beide partijen bevestigen de transactie, maar geven geen financiële details.

De videodeurbellen van Ring hebben ingebouwde bewegingssensoren. Via een app kan een huiseigenaar iemand aan de deur zien, horen en spreken op zijn smartphone, tablet of pc. Volgens een ingewijde was Amazon een gelijkaardige technologie aan het ontwikkelen, maar kiest het nu toch voor Rings kant-en-klare oplossing. Het contact was snel gelegd. Amazon was al een financier van het bedrijf via zijn durfkapitaalfonds Alexa Fund.

Tot in uw koelkast

Analisten speculeren nu volop over wat Amazon met zijn nieuwste aanwinst van plan is. Een koppeling van de bellen aan de slimme sloten van Amazon Key ligt voor de hand. Via die nog jonge dienst kunnen abonnees van Amazons multidienstenplatform Prime vanop afstand koeriers of schoonmakers toegang geven tot hun woning, zodat de abonnees niet zelf thuis hoeven te wachten om de deur open te doen. Een integratie met Ring zou de klant meer communicatie- en controlemogelijkheden opleveren.

Een verwante theorie is dat de overname past in Amazons ambities om uit te groeien tot een belangrijke leverancier van verse producten aan huis, met het aanbod van Whole Foods als belangrijkste assortiment. Amazon biedt zo'n dienst al in een aantal Amerikaanse regio's aan onder het submerk Amazon Fresh. Als de klant niet thuis is, wordt het pakket momenteel voor de deur achtergelaten in een speciale verpakking die de temperatuur constant houdt. Een beveiligde toegang tot de woning opent nieuwe mogelijkheden. Zo kan de koerier de bestelling meteen in de koelkast stoppen.

Ecosysteem

Volgens sommige experts is het Amazon in deze fase vooral te doen om een bijkomend contactpunt met de klant te creëren, vergelijkbaar met de e-reader Kindle, de stemgestuurde assistent Alexa of de slimme luidspreker Echo. Ring is overigens al te koppelen aan Alexa en Echo. De start-up benadrukt dat er voor de huidige gebruiker niets verandert.

'Door nadrukkelijk aanwezig te zijn op de markt van de thuisbeveiliging versterkt Amazon de vertrouwensband tussen zijn merk en de consument', klinkt de uitleg. Welke rol Ring concreet zal spelen in het almaar uitdijende ecosysteem van Amazon, zou pas later duidelijk worden.

De gespecialiseerde Amerikaanse thuisbeveiligingsgroep ADT kreeg op de beurs een koersdaling met meer dan 2 procent te verwerken nadat het nieuws was bekend geraakt. Beleggers houden er rekening mee dat techreuzen als Amazon of Google partijen als ADT uit de markt zullen spelen.

De aanhouder wint

Nog dit: toen Ring-bedenker Jamie Siminoff zijn slimme deurbel, die toen nog DoorBot heette, pitchte in een Amerikaanse tv-show, werd hij afgewezen. Vandaag is Ring, vijf jaar na de oprichting, een bedrijf met meer dan 1.300 werknemers.