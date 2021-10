Amazon lost verwachtingen niet in omdat onlineverkoop vertraagt na pandemie

Waar de pandemie in 2020 en in het eerste deel van 2021 een golf van online winkelen aanwakkerde, viel die in het derde kwartaal van dit jaar terug. Die trend speelt Amazon parten. De e-commercegigant kon niet aan de verwachtingen van Wall Street voldoen.

'In het vierde kwartaal verwachten we enkele miljarden dollars aan extra kosten te moeten maken in onze consumentenactiviteiten, omdat we het hoofd moeten bieden aan tekorten op de arbeidsmarkt, hogere loonkosten, problemen met de wereldwijde toeleveringsketen en hogere vracht- en verzendkosten - terwijl we er alles aan doen om de gevolgen voor klanten en verkooppartners dit vakantieseizoen tot een minimum te beperken', zei Andy Jassy, CEO van Amazon, in het persbericht over de resultaten van het bedrijf.