Amazon onderzoekt uitpersing Chinese jobstudenten

Volgens China Labor Watch zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden in de fabriek verslechterd in het voorbije jaar, in tegenspraak met eerdere beloften door Amazon en Foxconn

Daarna zouden de tieners in nachtshiften ingezet worden en lange uren moeten kloppen, waarna ze in de slaapzalen van de fabriek kunnen blijven slapen.

De praktijken zijn in strijd met de Chinese arbeidswetgeving. Minderjarigen mogen als jobstudenten werken in China, maar mogen niet 's nachts ingezet worden. Ook hun overuren zijn wettelijk begrensd.

Piekproductie

Op een gegeven moment was ongeveer een op de vijf werknemers in de bewuste fabriek jobstudent, wat dubbel zoveel is als toegelaten. Mogelijk gebruikt Foxconn de jobstudenten om grote pieken in de productie op te vangen.