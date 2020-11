Amazon ontslaat tientallen werknemers van prestigieus droneproject

De techreus Amazon roept externe hulp in om zijn droneachterstand op concurrenten als Walmart voor het leveren van pakjes in te halen.

Zeven jaar al belooft Amazon dat het binnenkort pakjes met drones zal leveren, maar tot nu toe kwam daar weinig van in huis. De techgigant ontslaat nu tientallen werknemers van zijn prestigieuze Prime Air-project en zoekt hulp van buitenaf om de bezorgdienst na jaren van vertraging van de grond te krijgen.

Volgens de Britse krant Financial Times heeft Amazon een voorlopige deal gesloten met het Oostenrijkse FACC Aerospace en het Spaanse Aernnova Aerospace, die onder meer Airbus, Boeing en Bombardier als klant hebben. Ze moeten de onderdelen voor de drones leveren. Een ingewijde zei aan de krant dat er nog deals met andere partijen op til zijn.

Het plan is ambitieus: in de strijd om bestellingen steeds sneller bij de klant te brengen, wil Amazon achthoekige onbemande elektrische vliegtuigjes inzetten om pakketjes tot 2,3 kilogram af te leveren over afstanden tot 16 kilometer. Amazon-klanten zouden binnen 30 minuten na een bestelling hun pakketje krijgen. Een fikse opgave, als je weet dat de overgrote meerderheid van de bestellingen minder dan 2,3 kilogram weegt.

Niet voor morgen

Amazon-oprichter Jeff Bezos lanceerde zijn dronedromen voor het eerst in 2013 in het televisieprogramma '60 minutes'. Toen voorspelde hij dat ze binnen vijf jaar realiteit zouden zijn. Vorig jaar beweerde verkoopdirecteur Jeff Wilke in Las Vegas dat een lancering een kwestie van enkele maanden was. Maar een jaar later zijn grootschalige droneleveringen nog altijd niet voor morgen.

De techgigant botst onder meer op de strenge regelgeving in de Verenigde Staten. De Federal Aviation Administration (FAA), de luchtvaartwaakhond, legt erg strenge criteria op, zelfs voor proefprojecten. Eerder dit jaar kreeg Amazon eindelijk toelating om de eerste proeven met droneleveringen te doen. In het Verenigd Koninkrijk rondde het al eind 2016 een eerste proefproject succesvol af.