Amazon-personeel doet Arlington dromen

Een piek in trafiek voor de nieuwssite 'Arlington Now', in de Amerikaanse staat Virginia, blijkt uit het hoofdkwartier van de internetreus te komen. En dus hopen ze daar nu uitverkoren te worden voor het tweede hoofdkwartier van Amazon.

De onlineretailer Amazon wil een tweede hoofdkantoor bouwen. Hij trok daar 5 miljard dollar voor uit. Het huidige hoofdkantoor in Seattle blijft, maar is voor de 'banenmachine' te klein aan het worden. Meer dan tweehonderd steden hoopten aanvankelijk het project binnen te halen. Niet enkel voor de directe jobs op de hoofdzetel zelf, maar ook de tienduizenden banen bij toeleveranciers en de investeringen in de gemeenschap die 'HQ2' kan opleveren.

Die lijst is intussen teruggebracht tot 20 'finalisten'. Op de lijst staan onder meer New York, Boston, Toronto, maar ook Denver, Nashville, Austin, Atlanta en Miami. En Arlington, een zogenaamde 'county' ten zuidwesten van Washington DC in de staat Virginia.

Heeft de internetreus zijn oog uiteindelijk laten vallen op Arlington? Mogelijk wel. Het personeel van Amazon's hoofdzetel in Seattle bekeek vorige week alvast massaal een twee maand oud artikel over een milieuprijs die Arlington kreeg. Het artikel, dat al van december dateert, werd in 72 uur meer dan 6.000 keer gelezen en werd prompt het meest gelezen stuk op de site. Via Google Analytics kwamen de journalisten van de nieuwssite Arlington Now erachter dat de lezers massaal bij Amazon in Seattle zaten en het stuk vanop het intranet hadden gelezen.

De internetreus wil tegen eind dit jaar de knoop over HQ2 doorhakken. Het wordt dus nog even nagelbijten voor de twintig topkandidaten. En voor Arlington.