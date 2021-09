Amazon presenteert met Astro eerste huisrobot

Met een 'Alexa-op-wielen' bevestigt de Amerikaanse webgigant de geruchten die al jaren de ronde doen over zijn eerste robot voor in huis.

De Amerikaanse webgigant Amazon heeft dinsdag een nieuw speeltje gepresenteerd. Na jaren van geruchten lanceert het eindelijk zijn eerste huisrobot: de Amazon Astro. Die bestaat uit een touchscreen op wielen, inclusief een periscoop om beter om zich heen te kunnen kijken en legt een meter per seconde af, in alle richtingen.

Volgens Amazon is de robot - die zo groot is als een kleine hond - multi-inzetbaar. Hij kan muziek afspelen en dingen bezorgen aan een specifiek gezinslid. Hij kan gebruikt worden voor videocalls en je door het hele huis volgen. En hij kan je huis controleren als je niet thuis bent en met zijn periscoop checken of je het vuur hebt uitgezet.