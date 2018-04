Amazon snelt voorbij alles en iedereen

De opmars van Amazon is voorlopig niet te stuiten. Het internet- en e-commercebedrijf uit Seattle groeit aan hoog tempo voorbij de ene na de andere iconische multinational, van Coca-Cola tot retailrivaal Wal-Mart en techgigant Alphabet. Met de koersopstoot van vrijdag, die leidde tot een nieuw record voor het aandeel, moet Amazon in beurswaarde gemeten enkel nog Apple laten voorgaan als grootste Amerikaanse bedrijf.

Nu er steeds meer twijfels opduiken over het vermogen van Apple om het succes van zijn iPhones nog lang door te trekken, is het wellicht enkel een kwestie van tijd voor ook Apple voor de bijl moet. Zo ontpopt het bedrijf van Jeff Bezos zich steeds meer als de grootste kanshebber om het allereerste trillion dollar company te worden: de eerste onderneming met een beurswaarde van meer dan 1000 miljard dollar.

Onderste lijn

Die koersopstoot was het gevolg van een eerste kwartaal dat vriend en vijand verblufte. Amazon zag zijn omzet met 43 procent toenemen tot 51 miljard dollar. Van april tot juni wil Amazon minstens even goed doen met een omzet tussen 51 en 54 miljard dollar. De nettowinst steeg met meer dan de helft tot 1,6 miljard dollar. En dat voor een kwartaal zonder grote koopjesperiode.

Die investeringen zijn heel divers. Van het optrekken van nieuwe ‘fulfillment centers’ (logistieke knooppunten om zo efficiënt mogelijk pakjes op de juiste bestemming te krijgen) over zijn eigen vliegtuigen tot het draaien van eigen films en series voor zijn streamingaanbod. Amazon verfijnt ook zijn obsessie voor klantvriendelijkheid met soms bizar klinkende innovaties. Deze week nog lanceerde het de mogelijkheid om pakjes te leveren in de koffer van een auto. Er kwam ook een kinderversie van de slimme luidspreker Echo.

Prime

De hefboom in dit alles is de abonnementenformule Prime, waarmee klanten onder meer gratis levering en toegang tot streaming krijgen. 64 procent van de Amerikaanse huishoudens heeft een Prime-account. Wereldwijd vierde Amazon deze maand zijn 100 miljoenste lid. Om daar meer munt uit te slaan, en om het steeds groeiende aanbod te compenseren, besliste Amazon gisteren om de prijs voor een jaar Prime op te trekken van 99 naar 119 dollar per jaar.

Daarbovenop bleek Amazon Web Services eens te meer een van de strafste uitblinkers in de Amazon-klas. De clouddienst, die aan bedrijven en consumenten à la carte computerkracht en servercapaciteit verhuurt, groeide in omzet met 49 procent tot 5,4 miljard dollar.

Amazon wordt vaak ingedeeld in een categorie met de andere grote techbedrijven gevestigd aan de Amerikaanse westkust. Maar daar onderscheidt Amazon zich op vele manieren van. Met ruim 560.000 personeelsleden is het een van de grootste private werkgevers in de Verenigde Staten. Zij verdienen een mediaansalaris van 28.446 dollar, tegenover 240.430 dollar voor de 27.000 werknemers van Facebook. Het zegt iets over hoe de online boekenwinkel van weleer, zowel wat aantal jobs als wat aantal klanten betreft, bijna de grootste mastodont van de Amerikaanse economie is geworden.