Amazon stapt in Deliveroo

De investering van de internetreus past in een kapitaalronde van 450 miljoen pond (515 miljoen euro) van de Britse maaltijdbezorger, die via het durffonds Hummingbird Ventures ook een Belgisch tintje heeft.

De interesse van Amazon voor Deliveroo is niet nieuw. Het Amerikaanse internetbedrijf benaderde het Britse bedrijf al twee keer met een overnamevoorstel, maar voorlopig zonder succes. Amazon waagde zich enkele jaren geleden met Amazon Restaurants UK op de maaltijdbezorgingsmarkt in het Verenigd Koninkrijk, maar gooide door de felle concurrentie van Uber Eats, Deliveroo en Just Eat eind vorig jaar de handdoek in de ring.

Nu krijgt de internetreus een voet tussen de deur bij Deliveroo. Hij investeert, naast bestaande financiële aandeelhouders als T Rowe Price, Greenoaks en Fidelity, in het bedrijf. Amazon neemt ongeveer de helft van de kapitaalronde van 450 miljoen pond voor zijn rekening neemt, is niet bekend. Of de groep van Jeff Bezos een optie krijgt om Deliveroo op termijn volledig over te nemen is niet bekend.

Met de huidige financieringsronde erbij heeft Deliveroo sinds zijn oprichting in 2013 al 1,53 miljard dollar ingezameld. Deliveroo is het levenswerk van voormalig zakenbankier William Shu. Die rijdt zelf nog elke week een uur met de fiets rond om bestellingen rond te brengen.

VS

De Britse maaltijdbezorger zal de verse middelen onder meer gebruiken om zijn internationale expansie te financieren. Mogelijk zet het met Amazon aan zijn zijde ook de stap naar de Verenigde Staten, een markt die het tot nu toe links liet liggen.

Maar ook in Europa is maaltijdbezorging een snelgroeiende markt. De sector zou volgens de gespecialiseerde databank Statista dit jaar een totale omzet van 14,6 miljard euro moeten realiseren op het oude continent. Tegen 2023 zou dat moeten groeien tot 21,5 miljard.

Aan hoeveel Deliveroo bij de huidige kapitaalronde wordt gewaardeerd, is onduidelijk. Anderhalf jaar geleden was het 2 miljard dollar (1,79 miljard euro) waard. Officieus wordt nu gewag gemaakt van een waardering van 3 à 4 miljard dollar.

Belgisch tintje

Het Deliveroo-verhaal heeft ook een Belgisch luik: een van de historische aandeelhouders van Deliveroo is het Belgische durffonds Hummingbird Opportunity Fund, een van de fondsen van de durfkapitaalgroep Hummingbird.

3 miljard $ Waardering Deliveroo zou bij de kapitaalronde gewaardeerd worden aan minstens 3 miljard dollar.

Hummingbird wordt vanuit Londen geleid door zijn oprichter, de Vlaamse investeerder Barend Van den Brande. Hummingbird bestaat sinds 2010 en is intussen toe aan zijn derde fonds. In 2017 verzamelde dat fonds een oorlogskas van 95 miljoen dollar voor investeringen in jonge techbedrijven. Het fonds heeft behalve een vestiging in Gent ook standplaatsen in Londen en Istanboel.

In ons land investeerde Hummingbird in Showpad, het snelgroeiende Gentse bedrijf dat software maakt voor verkoopteams. Het was ook aandeelhouder van het Gentse Engagor, dat in 2015 werd overgenomen.

Koersduik