Amerika’s snelste groeier UiPath is al 35 miljard dollar waard

Het robosoftwarebedrijf UiPath wordt in een private kapitaalronde gewaardeerd op 35 miljard dollar. Na enkele jaren van verschroeiende groei wenkt een beursgang.

UiPath ontwikkelt software en oplossingen in ‘Robotic Process Automatisation’ of RPA, het laten uitvoeren van saaie kantoortaken door lerende algoritmes. Het van oorsprong Roemeense bedrijf werd vorig jaar door Financial Times uitgeroepen tot het snelst groeiende techbedrijf van Amerika. Tussen 2015 en 2018 tekende het een omzetstijging op van 37.463 procent.

Ook in het coronajaar 2020 bleven heel wat bedrijven investeren in het automatiseren van repititieve processen - denk aan het verzamelen van informatie of het samenstellen van periodieke rapporten. Het succes liet UiPath toe 750 miljoen dollar op te halen in een zogenaamde ‘F-ronde’, tegen een waardering van 35 miljard dollar.

Dat bedrag spreekt tot de verbeelding van wie het bedrijf volgt. Een goede drie jaar geleden was het ruim 100 miljoen dollar waard en enkele maanden geleden circuleerden officieuze waarderingen van ‘slechts’ 22 miljard à 23 miljard dollar.