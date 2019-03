Amerikaans strafonderzoek naar mogelijk datamisbruik Facebook

Het gerecht onderzoekt of het sociaal netwerk in de fout ging met het delen van data. Dat bericht The New York Times.

Een federale grand jury in New York voert een strafonderzoek naar datadeals die Facebook sloot met sommige van 's werelds grootste technologiebedrijven. Ze vorderde al documenten op van minstens twee prominente producenten van smartphones en andere toestellen, aldus The New York Times, die zich beroept op anonieme ingewijden.

Beide bedrijven kregen via deals met Facebook brede toegang tot persoonlijke data van honderden miljoenen gebruikers van 's werelds dominante sociaal netwerk. Ze maken deel uit van meer dan 150 bedrijven, waaronder Amazon, Apple, Microsoft en Sony.

Cambridge Analytica

Dankzij partnerships met Facebook konden die bedrijven vrienden van gebruikers zien, contactgegevens en andere data, soms zonder toestemming, aldus The New York Times. Facebook faseerde volgens de krant de meeste van die partnerships de voorbije twee jaar uit. 'We werken samen met de onderzoekers en nemen deze zaak ernstig', reageerde een Facebook-woordvoerder.