Amerikaanse ban zet beursgang Chinese AI-gigant op de helling

De Verenigde Staten hebben SenseTime, China's grootste bedrijf in artificiële intelligentie, op een zwarte lijst gezet, waardoor de beursgang van het bedrijf in het gedrang komt.

SenseTime is een wereldspeler in gezichtsherkenning, augmented reality (AR) en artificiële intelligentie (AI). De start-up haalde vorig jaar 1,3 miljard euro op. Investeerders - waaronder Qualcomm, Alibiba en SoftBank - waardeerden het bedrijf toen op 8,5 miljard euro.

Mensenrechten

SenseTime staat sinds vandaag immers op een lijst van bedrijven waarin Amerikanen niet mogen investeren. De toevoeging aan de zwarte lijst maakt volgens Financial Times deel uit van een breder pakket maatregelen om de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang aan te kaarten. Dat de aankondiging op Human Rights Day valt, is geen toeval.

Eerder deze week maakten de VS ook al bekend over te gaan tot een 'diplomatieke boycot' van de Olympische Winterspelen in Peking in februari 2022. De Amerikaanse president Joe Biden stond al even onder druk om de Spelen te boycotten.