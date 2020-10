Amerikaanse commissie pleit voor opsplitsing Big Tech

Om die concurrentievervalsing tegen te gaan, zijn volgens die commissie verregaande ingrepen nodig. In een langverwacht rapport stelt de commissie regels voor die kunnen uitmonden in de gedwongen opsplitsing van de techreuzen.

De commissie acht het bewezen dat Facebook, op het gebied van social media, en Google, op het vlak van zoekmachines, monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken. Webwinkelreus Amazon en Apple hebben volgens de onderzoekers "aanzienlijke en blijvende marktmacht", die ze deels hebben afgedwongen door de concurrentie buiten te sluiten.

Het gevolg is dat innovatie door concurrenten steeds meer wordt ontmoedigd. Daarnaast verslechtert de privacypositie van consumenten door de dominantie van een handvol techbedrijven.

Klant en concurrent tegelijkertijd

Een groot probleem is volgens de commissie dat grote techbedrijven aan de ene kant een dienst leveren aan andere bedrijven, maar tegelijkertijd concurreren met diezelfde bedrijven. Zo vond de commissie bewijs dat Google via zijn besturingssysteem Android informatie verzamelde over apps van andere bedrijven, die weer kon worden gebruikt voor eigen kopieƫn van die apps.