Amerikaanse concurrentiewaakhond slijpt messen voor Facebook

De autoriteit wil weten of Facebook zijn dominante marktpositie heeft gebruikt om concurrenten uit te schakelen. Topman Mark Zuckerberg werd vorige maand ondervraagd.

De Federal Trade Commission (FTC) heeft Facebook al een jaar in de smiezen. The Wall Street Journal meldde eerder dat de waakhond een zaak voorbereidt tegen de techreus .

De FTC wil volgens een welingelichte bron weten of Facebook zijn dominante marktpositie heeft gebruikt om concurrenten uit te schakelen. De groep van Mark Zuckerberg is ook eigenaar van WhatsApp en Instagram. 'Zuck' werd vorige maand ondervraagd door de FTC.

Vraag is of hij de concurrentieregels heeft overtreden bij de overnames van de populaire apps. Bij een eerder verhoor door het Amerikaanse parlement - samen met andere techbonzen in juli - verdedigde Zuckerberg de overnames en zei hij dat Facebook met veel concurrentie te maken heeft.