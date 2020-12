Amerikaanse concurrentiewaakhond wil opsplitsing Facebook

De Federal Trade Commission klaagt Facebook aan wegens misbruik van zijn monopoliepositie. Een van de gevraagde maatregelen is een afstoting van dochters als Instagram en WhatsApp.

De concurrentiewaakhond Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft sociaalmediabedrijf Facebook aangeklaagd wegens misbruik van zijn machtspositie. De FTC gaat niet over één nacht ijs: de procedure is aangespannen door een brede coalitie die bestaat uit bijna alle Amerikaanse staten.

Het is de tweede klacht op korte termijn tegen een groot technologiebedrijf na een zaak tegen Google in oktober. Het gaat om de grootste anticoncurrentiezaken sinds de roemruchte strijd tegen Microsoft in 1998. Ook tegen twee andere Big Tech iconen, Apple en Amazon riskeren de toorn van de concurrentiewaakhond.

'Door miljardenovernames zoog Facebook alle lucht uit de kamer' Letitia James Openbare aanklaget New York

Het bedrijf van Marc Zuckerberg wordt ervan beschuldigd om de concurrentie te hebben tegengehouden door opkomende andere socialmediabedrijven als WhatsApp en Instagram op te kopen. Volgens de New Yorkse aanklager Letitia James gebruikte Facebook tonnen geld om 'alle lucht uit de kamer te zuigen'.

Dankzij die overnames kon de groep wereldwijd een ander en veel jonger publiek aanspreken dat niet of nauwelijks actief was op Facebook zelf. Dat groot bereik levert Facebook nu een cashmachine op. Net als andere technologiebedrijven kreeg Facebook dit jaar een rugwind dankzij de coronapandemie. In het derde kwartaal steeg de nettowinst met 29 procent tot 7,8 miljard dollar.

FTC-directeur Ian Conner vindt dat sociale netwerken cruciaal zijn in het dagelijkse leven van veel Amerikanen. 'De acties van Facebook om zijn monopolie te behouden ontzeggen consumenten de voordelen van concurrentie. We willen dit anticompetitieve gedrag van Facebook terugdraaien en zorgen dat innovatie en vrije concurrentie kan floreren.'

Integreren

Als de concurrentie-autoriteiten slagen in hun opzet zou een rechter de opsplitsing van Facebook kunnen opleggen. Dat zou een serieuze streep door de rekening zijn voor Zuckerberg, die net bezig is om zijn socialmediabedrijven meer te integreren tot wat een 'eengemaakte winkelervaring’ moet zijn, zo legde Facebook woensdagochtend nog uit op een persbriefing na de overname van de Amerikaanse start-up Kustomer die webplatforms en chatbots ontwikkelt.