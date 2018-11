Amerikaanse striplegende Stan Lee overleden

Stan Lee is de geestelijke vader van onder meer Spider-Man, de X-Men en de Hulk. Hij stierf op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles, zo melden Amerikaanse media.

Lee tekende zijn eerste strips in de jaren dertig. Hij begon in de jaren zestig samen met zijn zakelijke partner Jack Kirby de Marvel-reeks met The Fantastic Four. Daarna volgden onder meer Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man en The Avengers. De strips van Marvel werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd.