Amerikaanse techgiganten surfen verder op coronagolf

De vier Californische techreuzen Apple, Amazon, Alphabet en Facebook bewijzen met hun kwartaalresultaten opnieuw dat ze immuun zijn voor het coronavirus. De 'big four' hebben gezamenlijk 38 miljard dollar winst gemaakt in het derde kwartaal.

Apple ging enkele weken geleden in de clinch met Facebook omdat het niet bereid is zijn iOS-besturingssysteem open te stellen voor het cloudgamingplatform van het socialemediabedrijf. Intussen werd Google er door de Amerikaanse mededingingsautoriteitenvan beschuldigd zijn concurrenten met illegale methodes uit de markt van zoekrobots te drijven, zou Apple werken aan een eigen zoekrobot en bekampen Facebook en Google elkaar almaar meer op de weer aangetrokken digitale advertentiemarkt.

Het lijkt alsof de Amerikaanse bigtechbedrijven, die onder vuur liggen voor vermeend misbruik van machtspositie en te gunstige belastingvoordelen, elkaar almaar meer voor de voeten lopen. Maar voorlopig heeft het allemaal weinig impact op hun resultaten, zo bleek donderdagavond uit de kwartaalcijfers.

Amazon grote winnaar

De absolute uitblinker was alweer Amazon, dat surft op de boomende onlineverkoop tijdens de coronapandemie. Dat het bedrijf uit Seattle zijn stunt uit het eerste kwartaal, een verdubbeling van de kwartaalwinst, niet meer zou overdoen, was verwacht. Maar met een omzet van 96,2 miljard dollar, 37 procent beter dan hetzelfde kwartaal vorig jaar en 3,5 miljard meer dan de verwachtingen van analisten, verrast het opnieuw. Ook de inkomsten uit Amazon Web Services, de verhuur van serverruimte voor clouddiensten, groeide met bijna 30 procent.

Ook Alphabet, dat in het tweede kwartaal voor het eerst in zijn geschiedenis een omzetverlies liet optekenen omdat de advertentie-inkomsten van zijn dochter Google met tien procent waren geslonken, klopte de verwachtingen. Het zag zijn omzet in het derde kwartaal aandikken tot 46.2 miljard dollar tegenover de verwachte 42,9 miljard. De winst per aandeel klokte zelfs af op 16,4 dollar. Analisten dachten aan 11,29 dollar.

Ook Facebook boekte in het derde kwartaal meer omzet dan verwacht. Het trotseert de boycot van adverteerders vanwege vermeend racisme op het platform. Ook de winst per aandeel kwam hoger uit dan verwacht: 2,71 dollar tegenover 1,91 dollar, waar analisten van uitgingen. Facebook lokte ook meer gebruikers naar het platform, ondanks de coronaversoepelingen in de zomer.

Voor Apple, dat twee weken geleden met enige vertraging zijn langverwachte iPhone 12 voorstelde, werden geen records verwacht. Het derde kwartaal is altijd al het minst goede, aangezien consumenten traditioneel wachten op eindejaar om de nieuwste iPhone onder de kerstboom te leggen. De verkoop van de iPhone ging met 16 procent achteruit tegenover vorig jaar. Een vooruitblik op het komende kwartaal, waarin het rekent op een 5G-effect van zijn nieuwe iPhone, kwam er niet.

Bubbel

Met een slordige 5.400 miljard staan de grote vier van de big tech voor een astronomische beurswaarde, die het voorbije kwartaal alleen al met ongeveer acht procent groeide. De Silicon Valley-iconen Apple, Facebook en Alphabet/Google, aangevuld met het streamingbedrijf Netflix en de autobouwer Tesla, bezorgen hun thuisstaat Californië de status van de vijfde grootste economie ter wereld, na de VS als geheel, China, Japan en Duitsland.

Telkens opnieuw rijst de vraag of de bomen van de techgiganten tot in de hemel groeien of er toch een plafond zit op hun beurswaardering. Woensdag bleken ze even niet immuun voor de coronapaniek die zich meester maakte van de beurzen. Ze kregen een tik van -2,7 tot -5 procent. Maar dat werd donderdag in de aanloop naar kwartaalresultaten al weer goed gemaakt.