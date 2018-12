Amper vrouwen aan het roer bij start-ups

Europa scoort nog slechter dan België

In het Belgische techstart-uplandschap zitten nog altijd overwegend mannen aan de knoppen. Bij 86 procent van de dit jaar doorgevoerde kapitaalrondes waren geen vrouwen aan boord. Incubatoren trachten het tij te keren, maar het probleem zit dieper. ‘We hebben vrouwelijke rolmodellen nodig.’

Founders

De Belgische techstart-upwereld stevent af op een grand-crujaar. Start-ups uit de tech- of biotechwereld voerden dit jaar al 116 kapitaalrondes door, goed voor 637,5 miljoen euro aan opgehaald kapitaal. Maar niet alle cijfers die de starters voorleggen, ogen fraai. Start-upteams blijven een mannenbastion. De balans tussen mannen en vrouwen is compleet verstoord.

77,2 % f Ruim driekwart van de nog bestaande start-ups van Start it @ KBC heeft geen vrouwelijke founders.

Bij 100 van de 116 kapitaalrondes bestond het team ‘founders’ - de stichtende leden van de start-up - alleen uit mannen, leert onderzoek van De Tijd. De informatie komt van de eigen sites of blogs van de start-ups of start-updatabases zoals Crunchbase of AngelList. Als er geen ‘founders’ werden vermeld, keken we naar het geslacht van de CEO.

Volledig mannelijke teams waren dit jaar verantwoordelijk voor 86,3 procent van de Belgische kapitaalrondes. Maar België is geen uitzondering. Het jaarlijkse State of European Tech-rapport van Atomico legde vorige week al de vinger op de wonde. De investeringsmaatschappij becijferde dat volledig mannelijke teams 93 procent van de ‘serie A’- en ‘serie B’- kapitaalrondes voor hun rekening namen. Van de 175 start-ups die zo’n ronde doorvoerden, had er ook maar één een vrouwelijke CTO.

Rolmodellen

‘Vrouwelijke start-upteams zullen er moeilijker in slagen kapitaal op te halen omdat de meeste durfkapitalisten mannen zijn’, stelt Wendy Geeraert, die met haar start-up Co-libry dataoplossingen ontwikkelt voor vastgoedsites en momenteel zelf geld ophaalt. Durfkapitalisten zijn vaak ondernemers die er al een lucratieve exit op hebben zitten. De mannelijke dominantie in het start-uplandschap houdt zichzelf zo in stand. Durfkapitalisten zoeken herkenbare verhalen of een team dat dezelfde weg als zij kan afleggen, luidt het in de sector. ‘We hebben daarom ook vrouwelijke rolmodellen en durfkapitalisten nodig’, zegt Geeraert.

Ook onevenwicht in raad van bestuur Ook onevenwicht in raad van bestuur Driekwart van alle functies in raden van bestuur gaat nog altijd naar mannen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Egon Zehnder. Het recruitmenbureau onderzocht 1.610 bedrijven met een minimale waarde van 7 miljard euro, verspreid over 44 landen. Uit de bestuurdersenquête van De Tijd in juni bleek dat het percentage vrouwelijke bestuurders bij bedrijven op Euronext voor het eerst de kaap van 25 procent had gerond.

Kapitaal ophalen is maar een van de vele facetten van het start-upleven. Er zijn ook start-ups die amper of nooit geld ophalen. Zij groeien ‘bootstrapped’, met eigen geld of via het werkkapitaal dat de start-up genereert. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is het Leuvense Guardsquare, dat met ex-judoka Heidi Rakels wel een vrouwelijke founder én CEO heeft. Guardsquare haalde maar eenmaal geld op. Eind 2014 haalde het 500.000 euro op bij ex-ondernemer en durfkapitalist Jurgen Ingels. Maar de start-up won dit jaar wel de Fast 50, een wedstrijd van de consultant Deloitte die de snelst groeiende techstart-up beloont.

Het evenwicht is vaak al zoek aan de basis, bij het opstarten van het bedrijf. Dat blijkt onder meer uit cijfers van Start it @KBC, de grootste startershub van het land. Die zag sinds zijn ontstaan in 2013 al 648 start-ups passeren. 476 daarvan bestaan vandaag nog altijd. 109 van die 476 start-ups hebben minstens één vrouwelijk stichtend lid aan boord. 77,2 procent van de start-ups is dus uit de grond gestampt door een volledig mannelijk team.

Start it @KBC onderneemt sinds eind 2016 initiatieven om die scheefgetrokken situatie recht te trekken. Bijvoorbeeld met een genderneutrale jury bij elke ‘pitchwave’, die het kaf van het koren scheidt. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. 23 van de 65 start-ups uit de laatst geselecteerde lichting hebben minstens één vrouwelijke founder aan boord. Dat cijfer ligt zeker al hoger dan in de vijf vorige selectiemomenten.

Onderwijs