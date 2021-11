An Steegen, de wervelwind die Barco nieuw leven moet inblazen...

Met een prille blik op de toekomstige strategie trad de nieuwe Barco-co-CEO An Steegen deze week voor het eerst echt op de voorgrond. Met haar enthousiasme en technisch vernuft moet ze het wat ingedommelde techbedrijf weer aan het innoveren krijgen.

Het was deze zomer best een schok bij Barco. Vlak voor de bekendmaking van de - teleurstellende - kwartaalcijfers maakte het Kortrijkse technologiebedrijf bekend dat het afscheid nam van zijn CEO Jan De Witte. Sinds oktober is zijn functie overgenomen door een duo: grootaandeelhouder Charles Beauduin en bestuurslid An Steegen.

Waar die eerste al best bekend was als ondernemer en CEO van de weefmachineproducent Vandewiele, deed de naam An Steegen bij het brede publiek minder belletjes rinkelen. Nochtans staat de 50-jarige Tongerse met haar rijkgevulde cv in technologisch onderlegde kringen al jaren te boek als een ware A-lister. Met haar eerste publieke acte de présence als CEO deze week kwamen haar kwaliteiten ook voor het brede publiek voor het eerst echt op de radar.

Vlijtig : An Steegen was naar eigen zeggen een omnivoor als student. 'Ik was door alles gefascineerd, wilde van alles weten hoe het werkte.' Het is aan de universiteit dat die passie zich op technologie ging concentreren.

: An Steegen was naar eigen zeggen een omnivoor als student. 'Ik was door alles gefascineerd, wilde van alles weten hoe het werkte.' Het is aan de universiteit dat die passie zich op technologie ging concentreren. Amerika : Na haar studies ging Steegen aan de slag in de VS bij IBM. Imec-topman Luc Van den hove had anderhalf jaar nodig om haar te overtuigen terug te keren.

: Na haar studies ging Steegen aan de slag in de VS bij IBM. Imec-topman Luc Van den hove had anderhalf jaar nodig om haar te overtuigen terug te keren. Innovatie : Zowel bij IBM, imec en Umicore als nu bij Barco is technologische innovatie haar drijfveer.

: Zowel bij IBM, imec en Umicore als nu bij Barco is technologische innovatie haar drijfveer. Barco: Bij Barco moet Steegen, in tandem met co-CEO Charles Beauduin, die innovatie laten uitmonden in producten die het bedrijf weer op een groeipad kunnen zetten.

Steegen en Beauduin gaven op die persconferentie een woordje uitleg bij de analyse die ze de voorbije maanden hebben gemaakt van de situatie bij Barco. Dat er wat werk op de plank ligt, was een maand eerder al duidelijk geworden. Toen schudde het duo het bedrijf wakker met een grondige reorganisatie van de structuur.

De te log geachte matrixstructuur - meer geschikt bij een multinational dan bij de wat uit de kluiten gewassen kmo die Barco is - maakte plaats voor een simpeler organisatie met minder concurrerende beslissingscentra en kortere lijnen. Dinsdag werd meer duidelijk waarom die hertekening nodig was. Steegen en Beauduin willen van Barco weer een bedrijf maken dat de toon zet op het vlak van innovatie, in plaats van de muizenstapjes die er nu te vaak worden gezet in onderzoek en ontwikkeling.

Die missie is vooral Steegen op het lijf geschreven. Innovatie loopt als een rode draad door haar hele cv. Nadat de ingenieur haar doctoraat in micro-elektronica had behaald bij het Leuvense onderzoekinstituut imec, nam ze een job aan bij het Amerikaanse IBM. Daar klom ze razendsnel op in de rangen, om er uiteindelijk het onderzoek naar nieuwe chips in goede banen te leiden. Ze bleef uiteindelijk bijna tien jaar lang in de VS, tot imec-topman Luc Van den hove haar na lang aandringen kon terughalen naar Leuven om er het onderzoek naar en de ontwikkeling van halfgeleiders te trekken.

Van den hove, die acht jaar nauw samenwerkte met Steegen, heeft enkel goede herinneringen aan die periode, zegt hij. 'An is een enorm harde werker, die de lat heel hoog legt voor zichzelf. Maar omdat ze zo gepassioneerd is door wat ze doet, slaagt ze er ook in om iedereen mee te trekken in dat enthousiasme.'

Die managementkwaliteiten koppelt ze aan een diepgaande technologische kennis, stipt Van den hove aan. 'We waren samen vaak op reis, om op bezoek te gaan bij de wereldtoppers in chiptechnologie. Die waren altijd danig onder de indruk van de expertise van An.'

Dat Steegen na acht jaar imec in 2018 koos voor een nieuwe job als Chief Technology Officer bij de materiaaltechnologiegroep Umicore, vond Van den hove dan ook jammer, maar begrijpelijk. 'An is ambitieus. Ik wist al lang dat ze het ooit tot CEO zou schoppen.'

Ik wist altijd al dat An ooit CEO zou worden. Luc Van den hove Topman imec

Dat dat uiteindelijk gebeurde bij Barco, waar Steegen al enkele jaren in de raad van bestuur zat, was enigszins verrassend. Maar voor Steegen zelf voelde de stap als natuurlijk aan, zegt ze. 'Ik ben inderdaad ambitieus, maar ik doe niet echt aan carrièreplanning. Als er iets op mijn pad komt, evalueer ik het. En als ik er enthousiast van word, dan doe ik het. Bij Barco was dat geen moeilijke keuze.'

Bij Barco krijgt de door innovatie gedreven Steegen wellicht de grootste uitdaging van haar carrière voorgeschoteld. Het bedrijf heeft dan wel spitstechnologie in huis die in heel de wereld wordt gebruikt - vooral de filmprojectoren zijn bekend bij het grote publiek - het bedrijf heeft de jongste jaren geen al te best trackrecord als het op het lanceren van nieuwe producten aankomt, wat als een rem op de groei wordt gezien.