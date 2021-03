Antwerps Playpass wordt grootste in Europa voor cashloze betalingen op events

De scale-up van David De Wever en Dale Hofkens, bekend van de slimme polsbandjes voor betalingen op festivals en in voetbalstadions, fuseert met zijn Franse concurrent Weezevent. Het wordt de grootste aanbieder van gesloten betalingssystemen op evenementen van Europa.

Het duurt nog even voor de festivalbusiness weer op volle toeren draait. Maar David De Wever en Dale Hofkens, die in 2012 als jonge dertigers Playpass oprichtten, gebruiken de coronaleegte om zich voor te bereiden op een feestexplosie na de pandemie. ‘In het Verenigd Koninkrijk waren 80.000 tickets voor een eerste festival in enkele uren uitverkocht, en veel restaurants zijn er al voor maanden volgeboekt’, zegt De Wever.

De Antwerpse scale-up, bekend van de slimme polsbandjes waarmee je toegang krijgt tot festivals en stadions en er contactloos kan betalen, hoopt versterkt uit de crisis te komen. De Wever en Hofkens tekenden deze week een overeenkomst met hun grootste concurrent, het Franse Weezevent, om samen te smelten. Die laatste neemt op de aandelen van de twee stichters na alle aandelen over van de bestaande aandeelhouders, waaronder business angels en het Zwitserse fonds Sandpiper Digital Payments.

Door de inbreng van de eigen aandelen in een moederbedrijf worden De Wever en Hofkens minderheidsaandeelhouder in de fusiegroep. ‘We hadden ook in ons eigen bedrijf al een minderheidsbelang, tegenover de business angels en de fondsen’, antwoordt De Wever op de vraag of ze in feite niet overgenomen worden door de Fransen. ‘We blijven voorlopig twee bedrijven die onder aparte vlaggen varen. Dat is van belang omdat we veel internationaler zijn dan Weezevent en we onze klanten in Duitsland, het VK en Spanje niet willen verontrusten. De Fransen stonden erop dat Dale en ik aan boord blijven.'

Een festivalorganisator kan met de slimme polsbandjes veel meer dan de toegangscontrole of cashloze betalingen opvolgen. Door identificatiegegevens, consumptievoorkeuren en de locatiebepaling - de chip is vanop afstand te lezen - te combineren levert het bandje een schat aan informatie op over het gedrag van festivalgangers. Het kan bijvoorbeeld nagaan waar mensen naartoe stromen en zo de populariteit van een act meten.

PlayPass doet al jaren Rock Werchter aan en ook andere grote Belgische en internationale festivals zijn klant. In 2015 haalde het 2 miljoen euro op bij het Zwitserse Sandpiper Digital Payments, gespecialiseerd in digitale betalingen. Concurrenten zijn het Canadese Intellitix en het Nieuw-Zeelandse Glownet. Onlangs haalde het Club Brugge en Sint-Truiden binnen op de markt van de voetbalclubs.

Weezevent, dat in 2009 werd opgericht als een ticketverkoper, is actief op alle grote Franse festivals en bij de voetbalclubs Paris Saint-Germain en Lausanne-Sport. Samen zullen de twee techbedrijven elk jaar 1.200 evenementen bedienen, met in totaal 400 miljoen euro aan betalingen (precoronacijfers).

Met een gezamenlijke omzet van bijna 20 miljoen euro (in 2019), waarvan 5,5 miljoen van Playpass, wordt de groep in Europa de grootste in haar sector. Ze zal aanwezig zijn in 20 landen, ook buiten Europa. Playpass is actief in Mexico, Zuid-Afrika, Singapore en Hongkong. Weezevents staat sterk in Canada. Daar komt de fusiegroep de machtige concurrent Intellitix tegen. ‘Uit de VS blijven we voorlopig weg. Er is daarbuiten werk genoeg.’

De krachtenbundeling met Weezevent levert synergievoordelen op in staffuncties, onderzoek en ontwikkeling en kennis. ‘De ticketing van Weezevent is veelbelovend omdat we zo een one-stopshop kunnen worden in technologische diensten - klantenopvolging, mobiele systemen, customer relationship management software - voor middelgrote festivalorganisatoren.'