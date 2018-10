Apple-CEO pleit voor Amerikaanse privacywet

In het Europees Parlement prees Tim Cook, topman van hardwarefabrikant Apple, de Europese privacyregels (GDPR) en vroeg hij een soortgelijke, federale wet in de Verenigde Staten.

Het contrast tussen Facebook-CEO Mark Zuckerberg en zijn Apple-collega Tim Cook kan tegenwoordig haast niet groter zijn. In mei legden een kransje Europarlementariërs Zuckerberg nog op de rooster voor het privacyschandaal rond Facebook en het Britse bigdatabedrijf Cambridge Analytica.

Cook kon woensdagochtend het Europese halfrond in Brussel betreden onder een heel ander gesternte. Hij gaf er een keynote op uitnodiging van Giovanni Buttarrelli, de Europese ‘supervisor’ als het gaat om databescherming. De amicaliteit tussen beide heren spatte ervan af. ‘Giovanni is een staatsman die ik diep bewonder’, trapte Cook af.

Ik pleit voor een allesomvattende federale privacywet in de Verenigde Staten. Tim Cook CEO Apple

Wat volgde was een uitgebreide lofzang op het werk van Europa rond privacy en databescherming. Op 25 mei gingen in heel Europa nieuwe regels rond databescherming van kracht (GDPR), die internetgebruikers weer meer controle moeten geven over hun persoonsgegevens. Cook verwelkomde dat bedrijven nu in duidelijkere taal moeten aangeven welke data ze verzamelen en dat gebruikers nu een kopie van hun data kunnen opvragen.

Cook prees ook gelijkaardige initiatieven in bijvoorbeeld Brazilië en Singapore en ziet een wereldwijde standaard ontstaan. ‘Regulatoren stellen terecht lastige vragen. Het is tijd dat de rest van de wereld, en ook mijn eigen land, dat voorbeeld volgt. Ik pleit voor een allesomvattende federale privacywet in de Verenigde Staten.’

Vind-ik-leuk

In een adem deelde Cook enkele tikjes uit aan andere technologiegiganten die zwaarder onder vuur van de privacywaakhonden liggen. Zo bekritiseerde hij de bedrijven die ‘winst boven privacy’ plaatsen en dat doen door onze ‘likes and dislikes’ te exploiteren. Dat is duidelijk een vingerwijzing naar de vind-ik-leukknop van Facebook.

Cook ging ook uitgebreid in op de opmars van artificiële intelligentie, de trend dat computeralgoritmes zichzelf menselijke taken aanleren. ‘In de jacht op AI mogen we nooit menselijkheid en creativiteit opgeven. Bij Apple zullen we dat alleszins nooit doen. We hebben een enorme verantwoordelijkheid, want onze platformen hebben een echte en continue impact.’

Met het praatje over databescherming en privacy probeerde Cook de belastingbesognes van zijn bedrijf in Europa even te verdrukken. In 2016 oordeelde Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor mededinging, dat het bedrijf een fiscaal cadeau van 13 miljard euro dat het kreeg van Ierland moest terugbetalen.