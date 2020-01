Apple bejubelt appontwikkelaars

Tal van applicaties in de App Store, die het licht zag in 2008, zijn gratis. Maar de applicatiewinkel is ook een cashmachine, zowel voor wie betalende apps bouwt als voor Apple. Applicatiebouwers hebben sinds 2008 voor 155 miljard dollar aan omzet opgestreken, gaf Apple vrij in een jubelend bericht.

Jubelend, want het bedrag dat de ontwikkelaars jaarlijks binnenslepen, groeit alleen maar. In 2019 ging het grofweg om 35 miljard dollar. En jubelend, omdat Apple per verdiende dollar in de App Store gemiddeld 30 cent in eigen zak steekt. De zakrekenmachine op onze iPhone leert snel dat Apple in 2019 zeker 10 miljard dollar verdiende aan apps.