Apple bekoort Wall Street met feestelijke prognose

Apple verwacht in de komende feestdagen nog meer iPhones en andere speeltjes te verkopen dan Wall Street had gehoopt. Ook het voorbije kwartaal was beter dan gedacht.

Voor Apple is het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar begonnen op 1 oktober, en dat eerste kwartaal is meteen ook het belangrijkste van het Apple-jaar. Op geen enkel tijdstip worden immers meer iPhones en Airpod-oortjes verkocht dan tijdens de feestelijke eindejaarsperiode.

Dat topman Tim Cook woensdagavond uitpakt met fraaie prognoses, klinkt Wall street dan ook als muziek in de oren. Apple verwacht in het lopende kwartaal een omzet te boeken van 85,5 tot 89,5 miljard dollar. Het middelpunt van die vork, 87,5 miljard, ligt boven de analistenprognose van 86,9 miljard.

Het kwartaalrapport biedt een eerste inkijk in de verkoop van de iPhone 11-modellen, die tien dagen voor het afsluiten van het kwartaal in de winkel lagen. Cook verklaarde aan reuters dat de toestellen een goede start hebben genomen.

De iPhone blijft voor Apple nog veruit het belangrijkste product, maar het gewicht in de totaalcijfers is geleidelijk aan het afnemen naarmate het concern meer inkomsten haalt uit diensten en uit accessoires, zoals de pas gelanceerde Airpods Pro oortjes. Die twee segmenten waren respectievelijk goed voor 12,51 en 6,52 miljard dollar omzet, alweer beter dan de verwachting van 12,15 en 6 miljard dollar.

Apple TV+

Hoe de nieuwe streamingdienst het in de komende eindejaarsperiode doet, kan bepalend zijn voor de richting die het Apple-aandeel de komende maanden uitgaat. Apple waagt zich met zijn televisiedienst op een markt die grote investeringen vergt in nieuwe series en films, en waar de strijd om de kijker op het scherp van de snee gevoerd wordt. Maar wie een abonnee kan binnenhalen, weet zich meteen verzekerd van een stabiele en langdurige inkomstenstroom.

Behalve Netflix komen ook Disney en de betaalzender HBO de komende weken of maanden met nieuwe streamingformules (HBO Max) op de proppen. Apple zet zich voor een keer als de goedkoopste formule in de markt met een maandelijks abonnementsgeld van afgerond 5 dollar (5 euro in ons land), tegen 7 dollar voor Disney, 13 dollar voor de populairste Netflix-formule en 15 dollar voor HBO Max, dat pas in mei gelanceerd wordt.