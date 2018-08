Apple bereikt voor het eerst 1.000 miljard dollar beurswaarde

Een kwartaalrapport duwt het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld als eerste boven het magische getal. Alle Apple-aandelen samen zijn 1.000.000.000.000 dollar waard.

1.000 miljard dollar. Een cijfer dat zo groot is dat het abstract wordt. Om een idee te geven: dat is meer dan alle aandelen op de Brusselse én Amsterdam beurs samen, dus inclusief kleppers als AB InBev, Royal Dutch Shell, Unilever en Philips. Alleen mochten de 11 miljoen Belgen al hun spaarboekjes en alle andere beleggingen plunderen - én eerst al hun schulden afbetalen - zouden ze met 1.059 miljard euro net genoeg hebben om Apple te kopen.

Schermvullende weergave Co-oprichter Steve Jobs met de eerste iPhone in januari 2007. ©EPA

Het gaat bijzonder hard: 10 jaar geleden, toen Steve Jobs op 29 juni 2007 de iPhone voorstelde, was Apple ‘maar’ 100 miljard waard. In 1997, voor diezelfde Steve Jobs op 6 augustus op Macworld in Boston naar ‘zijn’ bedrijf terugkeerde, was de Californische groep zelfs een verlieslatend muurbloempje bij het snel vaart winnend dotcomfeestje. Toen Jobs op het podium in Boston verscheen, steeg de beurswaarde van Apple op twee dagen met de helft ... tot 3,6 miljard dollar.

Met de iPod had Jobs begin de jaren 2000 al de muziekindustrie op zijn kop gezet. Maar met de iPhone schiep Apple het rendabelste consumentenproduct aller tijden die zonder heel fel te overdrijven alle sectoren – van televisie over media en telecom tot financiën - op zijn kop heeft gezet. Apple is nu een bijna onzedig rendabel bedrijf, dat dit boekjaar 262 miljard omzet en 58 miljard dollar winst zal draaien. Zo rendabel dat de Californiërs sinds 2012 240 miljard dollar – het equivalent van een AB InBev met nog een Heineken er bij - aan de aandeelhouders konden uitkeren en daar momenteel nog eens 100 miljard bovenop aan het gooien zijn.

Schermvullende weergave Het grootste beursgenoteerde bedrijf grossiert in enorme cijfers. ©Bloomberg

De 1.000 miljard weerspiegelt echter ook het probleem van Apple en bij extensie heel Silicon Valley. Apple heeft met zijn ‘ecosysteem’ van meer dan 1 miljard iPhones en andere hebbedingen een invloed en greep op ’s werelds consumenten die aan elke kartelwaakhond ontsnapt. De titanen van Silicon Valley zijn elk in hun domein vaak bijna-monopolisten geworden, die alle potentiële rivalen kunnen opkopen of kopiëren voor ze gevaarlijk worden.

De monsterwaarderingen op Wall Street zijn eigenlijk niks anders dan beleggers die de monsterwinsten van die de facto techmonopolies in de verre toekomst extrapoleren. Amazon en Google-eigenaar Alphabet zijn intussen ook mastodonten van een slordige 800 à 900 miljard dollar, het 14 jaar oude en ook onzedig rendabele Facebook is nu 500 miljard waard, zelfs na een koersval van een vijfde die vorige week volgde op de resultaten.

Bewegend doelwit

De 1.000 miljard is dus binnen. Maar ècht nauwkeurig kunnen we de beurswaarde van Apple niet bepalen, vanwege het ongeziene inkoopprogramma. Een belastinghervorming in de VS stond Apple toe zijn buitenland cash terug onshore te halen aan een gunstief tarief. Die cashberg zet het aan het werk door momenteel 100 miljard dollar aan eigen aandelen op te kopen op de beurs. Die aandelen worden vernietigd, waardoor ze niet meetellen om de beurswaarde te bepalen.

Inkoopprogramma's zijn een manier om cash 'naar' de aandeelhouders te laten vloeien zonder dat ze belastingen moeten betalen op uitgekeerde dividenden. Aandelen kopen en vernietigen maakt de resterende beursgenoteerde effecten in theorie meer waard omdat hetzelfde bedrijf in minder stukken wordt verdeeld.

Het lopende inkoopprogramma maakt van de 1.000 miljard een bewegend doelwit. Maar dankzij een document dat woensdagavond verscheen weten we wel dat er op 20 juli 4,829,926,000 aandelen op de beurs stonden. Wat snel rekenwerk maakte dat beurswatchers vandaag op een koers van precies 207,0425 zaten te wachten. Om 17u49 Belgische tijd tikte stak het aandeel de neus even boven dat getal. En omdat er Apple-aandelen voor 207,05 dollar van eigenaar verwisselden, was de buit binnen.

Schermvullende weergave Cook in Foxconn, de Chinese fabriek waar de meeste iPhones worden samengesteld. ©REUTERS

Schermvullende weergave Mede-oprichter van Apple Steve Jobs (r.) naast zijn opvolger als CEO Tim Cook in 2007. Jobs overleed op 5 oktober 2011. ©EPA