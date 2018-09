Apple betaalt 14 miljard euro belastingen aan Ierland

Computergigant Apple heeft de 14,3 miljard euro aan belastingen gestort die het volgens de EU verschuldigd was aan Ierland.

De Ierse minister van Financiën Pascal Donohoe kondigde dinsdag aan dat Apple 13,1 miljard euro belastingen plus 1,2 miljard euro interest heeft gestort. Dat gebeurde meer dan twee jaar nadat de Europese Commissie Apple daartoe had verplicht. Volgens Europa genoot Apple lang van een ongeoorloofde taksdeal met Dublin.

Het geld staat voorlopig op een geblokkeerde rekening in afwachting van het beroep tegen de uitspraak van de Commissie. Donohoe herhaalde ook dat de Ierse regering gekant is tegen de beslissing van Brussel. Volgens Dublin was er geen sprake van illegale staatssteun. Zowel Ierland als Apple tekende beroep aan.