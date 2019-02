Apple betaalt Franse fiscus half miljard euro

De Amerikaanse technologiereus trekt het bedrag uit als onderdeel van een schikking rond achterstallige belastingen.

Apple sloot onlangs een deal met de Franse overheid om tien jaar achterstallige belastingbetalingen te regelen. Dat heeft het concern dinsdag bevestigd na een bericht daarover van het Franse blad L'Express. Volgens Apple gaat het om 'een meerjarenakkoord rond de Franse jaarrekening van het bedrijf' en zal de financiƫle impact ervan in de cijfers van de groep worden opgenomen.

De onderneming maakt echter niet bekend welk bedrag ermee gemoeid is. Volgens L'Express gaat het om een half miljard euro. Een bron dicht bij het dossier bevestigde dat cijfer aan het Franse persbureau AFP. De Franse overheid wil het cijfer niet kwijt, op grond van het 'fiscaal geheim'.

Apple zegt 'trots' te zijn op zijn bijdrage aan de Franse economie en herhaalt belastingen te betalen in alle landen waar het actief is, in volle overeenstemming met de lokale wetten en praktijken.

Lage omzet

Volgens L'Express duurden de onderhandelingen meerdere maanden. Het voorwerp van de discussie was de lage omzet die Apple Frankrijk al tien jaar rapporteert, hoewel de verkoopcijfers van de groep dankzij de iPhone explosief groeiden in Europa.

Het blad schrijft dat de omzet groeide van 6,6 miljard euro in 2008 naar 47,7 miljard in 2017. Maar het leeuwendeel daarvan werd geboekt in het fiscaalvriendelijke Ierland.

Nieuwe belasting

Frankrijk kwam een jaar geleden al tot een gelijkaardige regeling met de e-commercereus Amazon. De manier waarop de grote Amerikaanse techbedrijven omspringen met hun geldstromen is een aantal landen in Europa al langer een doorn in het oog. Vorig jaar betaalde Apple ruim 14 miljard euro aan Ierland omdat het lang had geprofiteerd van een gunstig belastingregime. De betaling gebeurde op last van Europa.