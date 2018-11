Apple bezit een grondgebied zo groot als Brussel

De elektronicareus is uitgegroeid tot een grootgrondbezitter. Zijn grondenportefeuille beslaat voortaan een oppervlakte die bijna even groot is als Brussel-stad.

De forse uitbreiding is een illustratie van de wedloop naar gronden om datacenters neer te poten. In 2016 bezat Apple 2.583 acres land (10,5 km²). Twee jaar later zit de elektronicareus aan 7.376 acres (29,8 km²), blijkt uit zijn jaarverslag. Dat is bijna even veel als de oppervlakte van Brussel-stad (32 km²) en meer dan die van Cupertino, de stad waar Apple gevestigd is.