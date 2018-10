Apple en Amazon blijven spionageverhaal ontkennen

De technologiereuzen Apple en Amazon hebben fel gereageerd op een artikel in Bloomberg Businessweek van donderdag. Daarin stond dat China via kleine spionagechips bedrijfsgeheimen van hen had buitgemaakt. 'Niets van waar', klinkt het.

We hebben nooit kwaadaardige chips, hardwaremanipulaties of kwetsbaarheden in een van onze servers gevonden.

'Apple heeft het voorbije jaar de journalisten van Bloomberg regelmatig uitgelegd dat hun beweringen niet kloppen. We hebben nooit kwaadaardige chips, hardwaremanipulaties of kwetsbaarheden in een van onze servers gevonden. We hebben geen contact gehad met de FBI en we zijn ook niet op de hoogte van een onderzoek door de FBI', staat in een persbericht dat de technologiereus vrijdag verspreidde.