Apple en Google ten strijde tegen gsm-verslavingen

De godganse dag naar uw telefoonscherm turen kan onmogelijk gezond zijn, daar zijn zelfs Google en Apple het tegenwoordig mee eens. Met de nieuwe versies van hun besturingssystemen iOS en Android proberen ze het digitale welzijn van gebruikers op te krikken.

Zowel bij de voorstelling van Android 9 Pie als van iOS 12 besteedden de techreuzen Google en Apple eerder dit jaar opvallend veel aandacht aan het digitale welzijn van gebruikers. De besturingssystemen moeten u niet alleen waarschuwen als u (te) veel tijd aan uw mobiele telefoon besteedt, maar ook maatregelen nemen om een overmatig gebruik te ontmoedigen. Het is natuurlijk ironisch dat we onze telefoon moeten inschakelen om er minder gebruik van te maken, maar het is een goed begin dat grote techbedrijven het probleem eindelijk serieus nemen.

Apple trekt ten strijde met de feature Schermtijd. Die maakt elke week een gedetailleerde samenvatting van hoe u uw telefoon de jongste zeven dagen gebruikte. Die informatie kan voor veel gebruikers al een eyeopener zijn. De smartphone houdt bij hoeveel uur hij actief was, welke de meest gebruikte apps waren, hoe vaak en wanneer u de telefoon hebt opgepakt en hoeveel notificaties u kreeg van welke apps.

Voor elke app of website kunt u dan meteen limieten instellen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u niet meer dan een uur per dag aan Instagram wil besteden. In Instagram krijgt u een waarschuwing als die limiet bijna bereikt is. Het is ook mogelijk een bepaalde tijd alle apps te blokkeren, bijvoorbeeld tussen 11 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends. ‘Apparaatvrije tijd’ noemt Apple dat. In die periode worden alleen telefoontjes doorgelaten, geen notificaties, en zijn alleen specifiek gekozen apps beschikbaar. Al is het geen echte blokkade. Als u in de apparaatvrije tijd een niet-goedgekeurde app opstart, krijgt u daar wel een melding over, maar kunt u die met één druk op de knop probleemloos negeren.

Ook de Niet Storen-functie, die al langer in iOS was ingebakken, heeft Apple geüpdatet. De reguliere Niet Storen-toepassing laat in gekozen periodes alle notificaties op uw telefoon stil binnenkomen, wat de drang moet onderdrukken om te kijken wie u om drie uur ’s nachts sms’te. Maar het vergrendelscherm geeft de notificaties nog altijd weer. Met de nieuwe Bedtijd-modus is dat verleden tijd: notificaties gaan meteen naar het notificatiecenter en slaan het vergrendelscherm over. De Niet Storen-functie kan nu ook gebruikmaken van gps en worden ingesteld per locatie, zodat de functie de hele tijd blijft aanstaan zolang u in een bioscoop bent.

Google trekt in Android 9 de kaart van de digitale gezondheid met een app die Digital Wellbeing is gedoopt. Voorlopig is die wel alleen in een bètaversie te downloaden voor een beperkt aantal smartphones, maar later wordt het programma voor meer apparaten beschikbaar.

Net als Apple probeert Google de gebruiker in eerste instantie een inzicht te geven in de hoeveelheid tijd waarmee zijn telefoon aan de haal gaat, met een mooi gepresenteerde taartgrafiek die de uren en minuten laat zien die aan verschillende apps worden gespendeerd, de hoeveelheid notificaties die binnenkwamen en het aantal keer dat een app werd geopend. Ook de instellingen van de notificaties zijn per app rechtstreeks te beheren vanuit Digital Wellbeing.

Daarnaast laat Google de gebruiker restricties instellen voor apps. Die worden wat strenger gehandhaafd dan bij Apple. Zo worden de icoontjes van beknotte apps in zwart-wit weergegeven op het thuisscherm. Als ze toch opgestart worden, verschijnt een notificatie, maar u kunt de blokkering niet direct via die notificatie opheffen. Daarvoor moet u in de instellingen van Digital Wellbeing duiken, als een soort bijkomende mentale barrière.

Google ziet het digitale welzijn ook breder dan een specifieke app en laat de gebruiker ook in andere programmaatjes aan zelfreflectie doen. Zo bezit YouTube de functie ‘Take a break-reminder’, die na pakweg een uur of anderhalf uur suggereert even een pauze te nemen. In de account-instellingen van YouTube houdt het programma ook bij hoeveel uur de gebruiker al videoclipjes bekeken heeft.

Als u op uw Android-telefoon een app tijdelijk blokkeert, kunt u die blokkade niet met één druk op de knop afzetten.

Google en Apple waren lang niet de eerste die met software het schermgebruik probeerden in te perken. In de appwinkels van beide bedrijven zijn horden programmaatjes te vinden die hetzelfde voor elkaar proberen te krijgen. Ook Moment (voor iOS) laat zien hoeveel tijd u aan uw telefoon en de bijhorende apps besteedt en presenteert die gegevens in een helder overzicht. Het is mogelijk de accounts van familieleden aan de app te koppelen, zodat u een zicht hebt op hoeveel tijd uw kinderen aan het schermpje gekluisterd zijn. Nog een leuke feature is de ingebouwde coach die u doelstellingen oplegt en u helpt die te bereiken. Denk aan ‘Leg uw tablet neer voor een half uur’ of ‘Vereenvoudig uw homescherm’. De coach berekent netjes de tijd die u zo voor andere activiteiten gewonnen heeft.

Een andere afkickapp is App Detox (voor Android). Ook die bevat de gebruikelijke overzichten van het schermgebruik en restricties, maar heeft nog een paar goed gevonden features. Zo kunt u uzelf belonen met extra schermtijd als de app merkt dat u in beweging bent. Op die manier kunt u 10, 15 of 30 seconden schermtijd ‘kopen’ voor elke honderd stappen die u zet. Daarnaast is het mogelijk een app voor eeuwig te bannen, zodat die nooit meer op uw telefoon opstart.

