Apple en Samsung leggen jarenlange patentruzie bij

Smartphonebouwers Apple en Samsung hebben in alle stilte een schikking gevonden in een aanslepend conflict over het design van hun toestellen. Een schikkingsbedrag is niet bekend.

Jarenlang lagen Apple en Samsung met elkaar in de clinch over het ontwerp van hun smartphones. Volgens Apple had Samsung het design van Apple's iPhone schaamteloos gekopieerd voor zijn toestellen, van de ronde hoeken en de schikking van de apps op het scherm tot een aantal basisfuncties van het toestel, zoals inzoomen met twee vingers.

De schikking, woensdag bereikt voor een rechtbank in Californië, geldt voor de Amerikaanse markt. In de rest van de wereld hadden de twee techreuzen al een vergelijk gevonden.

De juridische strijd ging al mee sinds 2011, toen Apple de zaak aanspande, vier jaar nadat de iPhone voor het eerst op de markt kwam. Twee jaar later volgden de Galaxy-toestellen van Samsung die qua design heel sterk op de iPhone lijken.

1 miljard dollar

Aanvankelijk had een rechter Samsung opgedragen een schadevergoeding van een miljard dollar te betalen aan Apple, een bedrag dat later werd afgebouwd tot 539 miljoen, waarvan Samsung al 399 miljoen betaalde. Uiteindelijk draaide het uit op een procedureslag die zelfs op het bord van het Supreme Court terechtkwam.

Of Samsung en Apple een bedrag zijn overeengekomen in de schikking, is niet bekend.

Samsung en Apple zijn wereldwijd respectievelijk nummer één en twee op de smartphonemarkt. De Zuid-Koreanen halen rond de 23 procent, Apple neemt zo'n 15 procent voor zijn rekening, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse marktanalysebureau IDC. De andere grote producenten zijn Chinees.